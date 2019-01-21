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Сдержит ли слово Илим Карыпбеков не идти на второй срок?

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- Бакыт Стамов
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Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков 3 года назад дал обещание журналистам, что не будет баллотироваться на второй срок. Об этом напомнило радио "Марал", опубликовав соответствующий отрывок интервью главы главного телеканала страны.

В частности, глава КТРК Карыпбеков заявил, что он уже будет благодарить бога, если сумеет дойти до конца своего срока.

- Уже будет хорошо, если Карыпбеков проработает еще 2 года. Так как в любой момент я могу уйти. До этого никому об этом не говорил. Вот хоть по радио скажу. Чтоб мне умереть, но на следующий срок я не пойду, - сказал он в эфире.

Напомним, в связи с тем, что 19 марта этого года заканчивается срок полномочий действующего гендиректора КТРК Илима Карыпбекова, на главном телеканале страны объявили конкурс на замещение этой должности.

Сам глава КТРК Илим Карыпбеков заявил редакции VB.KG, что пока еще не решил, будет ли он баллотироваться на следующий срок.

- Время еще есть, и я пока подумаю над этим, - сказал он коротко.


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URL: https://www.vb.kg/376168
Теги:
выборы, радио, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, ОНС, КТРК
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