Деньги и немного политики. Зачем Кыргызстану договор с Америкой?

Депутат ЖК Каныбек Иманалиев выступил с предложением ускорить принятие нового соглашения с США. Объяснил нардеп это тем, что "Америка за годы независимости наряду с другими государствами активно оказывала Кыргызстану грантовую помощь".

Стоит напомнить, что наша республика в 2015 году приняла решение о денонсации соглашения с США в одностороннем порядке в знак протеста против присуждения премии осужденному по событиям 2010 года правозащитнику Азимжану Аскарову.

На данный момент идею парламентария поддержал и ряд отечественных экспертов. Так политолог Эдил Осмонбетов уверен, США никогда не делала Кыргызстану ничего плохого, а лишь оказывали помощь. Следовательно, необходимо как можно скорее восстановить утраченный баланс.

- Вашингтон одним из первых признал независимость Кыргызстана и на всем протяжении независимости страны оказал помощь в размере 2 млрд долларов, выделенных на формирование гражданского и политического институтов. Когда в 1993 году когда у нас были проблемы с хлебом, США организовали специальный караван и завезли к нам в республику муку, - напомнил VB.KG Осмонбетов.

Изначально денонсация была неверным шагом, этого не стоило делать, уверен политолог.

- Думаю, настало подходящее время для перезагрузки кыргызско-американских отношений. Так как выйти на новый уровень важно для нашей страны. К тому же, договор является базовым документом между правительством КР и США и сильно влияет на реализацию различных программ, делая их возможными. Поэтому вернуться в партнерское русло с Америкой необходимо как можно скорей, - отметил Осмонбетов.

Политолог пояснил, что тесно работают с США и соседи Кыргызстана по ЦА - Казахстан и Узбекистан.

- Это важно в условиях глобального роста наркотрафика и террористических угроз. Тем более, что 25 процентов мировой экономики приходится именно на Америку. Поэтому, Вашингтон мог бы оказать нашей республике гигантскую помощь. Да и в целом нашей стране не повредила бы политическая многополярность в лице дружбы не только с Россией, но и с США, - заключил Эдил Осмонбетов.

Кыргызстан в настоящее время идет "пророссийским курсом", интегрирован в ЕАЭС, входит в организацию ШОС и ОДКБ, а также имеет тесные отношения с Китаем. При этом последняя держава находится в несколько натянутых отношениях с Вашингтоном. Это касается и России – основного стратегического партнера Кыргызстана. А, значит, не исключено, что новое соглашение по США может заметно снизить градус двустороннего сотрудничества с этими странами.

Однако политолог Игорь Шестаков считает, что опасаться такого развития событий не стоит. И Москва, и Пекин не особо диктуют КР, как выстраивать внешнюю политику.

- У России есть свои стратегические векторы в обеспечении безопасности южных рубежей и векторы взаимодействия со странами ЦА. Это, в первую очередь, касается активного участия в рамках организаций ОДКБ и экономического союза. Бишкек же в своей внешней политике исходит из национальной повестки дня, - делится c VB.KG Игорь Шестаков.

По мнению политолога, инициатива Каныбека Иманалиева об ускорении подписания соглашения с США говорит лишь о том, что Кыргызстан остается политически многовекторным государством, выстраивающим связи с крупнейшими мировыми державами.

- К тому же, между КР и США существуют договоренности, которые связаны с реализацией финансовых проектов. Ведь бюджет нашей республики и деятельность госорганов зависят от грантовой помощи, в которой США играет далеко не последнюю роль. Даже сейчас при финансовой поддержке Госдепа в КР реализуется много проектов, скажем, по линии ООН, - заверил Шестаков.

Политолог напомнил, что активно использовал помощь Вашингтона и прошлый созыв ЖК.

- За счет грантов ЮСАИД V созыв ЖК проводил выездные комитеты парламента в регионы страны. Это один из ярких пример зависимости наших органов власти от поддержки зарубежных стран. Причем, в рамках этих программ развития работает не только США, но и Россия, а также другие государства. Примечательно, что даже несмотря на отсутствие соглашения с 2015 года, американская сторона продолжала выделять средства на важные, по их мнению, проекты. Да и для США интересно расширять свое присутствие в центральноазиатском регионе. Ведь один из их ключевых конкурентов по экономическому и геополитическому присутствию в мире - Китай, для Вашингтона является серьезным раздражителем. Это касается в первую очередь проекта "Один пояс-один путь", с помощью которого Пекин пытается переформатировать экономическое развитие определенных стран в свою сторону, что важно на фоне непростых взаимоотношений между руководством эти двух держав. То же самое можно сказать и про отношения между Москвой и Вашингтоном, которые планомерно возвращаются во времена Холодной войны, - резюмировал Игорь Шестаков.

В заключении политолог добавил, что возобновление соглашения с США даст Кыргызстану надежду на выделение средств на весомые экономические проекты.