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Пансионат на Иссык-Куле сливает отходы прямо в озеро?

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- Бакыт Стамов
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Один из пансионатов на побережье Иссык-Куля сливает отходы из канализации прямо в озеро. Видео об этом опубликовал в Facebook пользователь интернета Таалай.

В первом видеоролике видна большая лужа и слышен гул мотора. Голос за кадром говорит, что это откачивают из канализации отходы, которые текут прямиком в озеро.

В следующем ролике видно уже, как это вода по арыку попадает в озеро.

В своих комментариях пользователь интернета также указал название самого пансионата. По его словам, нарушителем является отель "Дельфин-де-Люкс", расположенный рядом с пансионатом "Золотые пески".

Между тем в Госэкотехинспекции Иссык-Кульской области, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, не подтвердили эту информацию.

По словам эколога ведомства Максата Кыштобаева, речь идет всего лишь о грунтовых водах.

- По данному видеоролику мы произвели соответствующую проверку. Наши сотрудники съездили туда недавно, чтобы проверить этот факт и убедились, что там откачивают грунтовые воды, - пояснил Кыштобаев.


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URL: https://www.vb.kg/376175
Теги:
Facebook, Интернет, нарушения, экология, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Иссык-Куль, пансионат, экология Иссык Куля
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