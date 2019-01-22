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Сотрудники Минтранса и ГУОБДД проводят "антитонировочный" рейд

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- Бакыт Стамов
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Министерство транспорта и дорог проводит сегодня в Бишкеке рейд по выявлению фактов незаконной тонировки автомобилей. Об этом редакции VB.KG сообщил пресс-секретарь ведомства Кылычбек Досумбетов.

По его словам, сотрудники Минтранса проводят рейд совместно с ГУОБДД МВД.

- Инспекторы ГУОБДД останавливают автомобили, а сотрудники Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе составляют протоколы. Составлено уже 6-7 протоколов, - сказал он.

Вместе с тем представитель Минтранса прокомментировал информацию о том, что МВД внесло на рассмотрение в ЖК проект изменений и дополнений в Кодекс о нарушениях о возврате своих функций.

- Конечно, мы поддерживаем эту идею и даже внесли свои поправки. Эти функции не свойственны нашим сотрудникам, которым и своей работы хватает. В частности, агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог КР занимается контролем пассажирских междугородних и международных рейсов и маршрутными такси, - отметил Досумбетов.

Напомним, с 1 января вступил в силу Кодекс КР о нарушениях, согласно которому дела по статье 129 "Управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения" рассматриваются уполномоченным органом в сфере автомобильного транспорта. А именно – Министерством транспорта и дорог КР.

В свою очередь МВД при поддержке Министерства транспорта и дорог инициировало соответствующие изменения в Кодекс о нарушениях о возврате своих функций. Они уже рассмотрены в профильном комитете ЖК и одобрены.


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URL: https://www.vb.kg/376179
Теги:
МВД, рейд, тонировка, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог, автомобили, Жогорку Кенеш, ГУОБДД, Кылычбек Досумбетов
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