Член ОПГ перебрасывал наркотики на "зону" и промазал

Оперативниками УБОП СКМ МВД задержан гражданин, подозреваемый в перебросе наркотических средств в учреждение уголовно-исправительной системы

Оперативниками 3-управления (УБОП) СКМ МВД Кыргызской Республики установлено и задержано лицо, причастное к незаконному перебросу наркотических средств в учреждение уголовно-исправительной системы.

В ночь на 31 декабря 2017 года примерно в 4 часа утра неизвестными лицами был осуществлен "Переброс" наркотических средств на территории учреждения ГСИН, расположенного в Аламудунском районе Чуйской области. Неизвестные лица, осуществившие переброс запрещенных предметов, скрылись в неизвестном направлении.

Наркотики не долетели и упали на внутреннюю запретную зону учреждения, на контрольной полосе были обнаружены и изъяты две пластмассовые бутылки, внутри которого находилось вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 247 ч.3 (Незаконные изготовление, Приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК Кыргызской Республики.

В рамках уголовного дела оперативниками 3-управления УБОП СКМ МВД КР также проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке переброски крупной партии наркотиков, установление причастности членов организованных группировок к данному наркопреступлению. Вскоре оперативникам удалось выйти на подозреваемого.

В результате принятых мер сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД по подозрению в совершении указанного преступления был задержан гражданин Ж.Б. 1995 года рождения, уроженец Иссык-Кульской области, ранее неоднократно судимый за кражи и хулиганство. По данным СКМ МВД задержанный состоит на специализированном учете МВД как член организованной преступной группы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению лиц. Ведется расследование