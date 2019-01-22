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Глава ГКНБ рассказал президенту Жээнбекову о внешних и внутренних угрозах

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 января, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Идриса Кадыркулова.

Были обсуждены результаты деятельности ГКНБ за прошедший год, принимаемые меры по исполнению возложенных задач в рамках реализации решений Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года и 14 декабря 2018 года.

Председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов представил информацию о деятельности комитета по обеспечению безопасности граждан Кыргызстана, о мерах по борьбе с внутренними и внешними угрозами, международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

Глава государства отметил, что в рамках мер по развитию цифровизации в стране ГКНБ совместно с соответствующими органами должен работать над вопросами обеспечения кибербезопасности и надежной защиты информационной инфраструктуры Кыргызской Республики.

Кроме того, необходимо продолжить активную работу по борьбе с коррупцией и выявлению фактов совершения должностных преступлений, связанных с хищением государственной и муниципальной собственности.


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URL: https://www.vb.kg/376186
Теги:
ГКНБ, коррупция, президент, информационные технологии, безопасность, Кыргызстан, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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