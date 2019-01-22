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Очередная коррупционная схема в системе школьного образования?

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- ВБ
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Здравствуйте! Прошу обратить внимание Министерство образования и антикоррупционную службу на то, что в школах требуют от родителей открыть в банке КICB электронный кошелёк ЭЛСОМ, и с его помощью осуществить оплату за аренду учебников на счёт учреждения "Жаны китеп".

С других банковских карт производить оплату запрещают! Всех заставляют подписывать договоры, в которых чёрным по белому написано, что все платежи должны производиться с использованием электронного кошелька ЭЛСОМ. А ЭТО КОРРУПЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ! А что ждёт тех учеников, чьи родители не подпишут этот злосчастный договор? Дети не получат учебники, которых у них до сих пор нет? Мы будем платить за аренду учебников, но теми способами, которые нам доступны. Что это за принуждение с этими кошельками?

Народную новость прислал Читатель


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URL: https://www.vb.kg/376187
Теги:
банковский сектор, коррупция, Финполиция, школа, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Жаны китеп, Министерство образования
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