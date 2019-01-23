Таможенники выявили неуплату почти 2,5 миллионов сомов

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на Таможенную территорию Евразийского экономического союза,сотрудниками ГТС при ПКР был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ОсОО "С.К.К.", путем декларирования с использованием неправильного кода ТНВЭД.

Общая сумма причиненного ущерба составил 2 482 260 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Собранные материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и принятия решения по существу.