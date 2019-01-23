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Таможенники выявили неуплату почти 2,5 миллионов сомов

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- ВБ
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза товаров и транспортных средств на Таможенную территорию Евразийского экономического союза,сотрудниками ГТС при ПКР был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере ОсОО "С.К.К.", путем декларирования с использованием неправильного кода ТНВЭД.

Общая сумма причиненного ущерба составил 2 482 260 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

Собранные материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и принятия решения по существу.


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URL: https://www.vb.kg/376188
Теги:
Генеральная прокуратура, ГТС, налоги, штраф, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня
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