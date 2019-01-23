Под руководством Нацэнергохолдинга зашатались кресла?

Накануне премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования энергетического сектора страны.

Глава Правительства отметил, что со стороны представителей гражданского общества и населения звучит критика в отношении существующей структуры управления энергетическим сектором, а также эффективности деятельности ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Премьер-министр напомнил, что проблемы энергетического сектора неоднократно обсуждались на разных уровнях.

"Тем не менее, существенного сдвига по решению данных проблем нет. Остро стоят вопросы по обслуживанию полученных ранее кредитных средств, вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, обновлению основных средств энергетических компаний, а также стратегических документов по развитию энергетической отрасли", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства особо отметил, что реализация поставленных Президентом Сооронбаем Жээнбековым задач по развитию регионов и цифровизации предполагает ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, автоматизацию процессов управления, что в свою очередь требует значительных энергетических мощностей. В этой связи он подчеркнул необходимость выработки действенных механизмов удовлетворения растущей потребности в энергоресурсах со стороны потребителей.

Премьер-министр обратил особое внимание на существующую систему государственного управления в энергетической отрасли.

"В первую очередь мы должны вернуть доверие граждан к сфере энергетики, обеспечить открытость и прозрачность работы отрасли, исключив все коррупционные риски. Все это будет возможно с внедрением новых автоматизированных систем по единым, качественным стандартам", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того Премьер-министр добавил, что в большей степени комплектующие для энергетического сектора закупаются за рубежом. Учитывая это, в целях развития отечественной экономики и создания новых рабочих мест, он поручил внести предложения по организации на территории страны производств по выпуску "умных счетчиков", кабельной продукции, трансформаторов и другой техники.

Вместе с этим Глава Правительства потребовал проведения всех комплексных мероприятий по прохождению осенне-зимнего периода в установленные сроки для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом, сообщает пресс-служба правительства.