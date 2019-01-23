Погода
$ 69.72 - 69.86
€ 78.97 - 79.80

Под руководством Нацэнергохолдинга зашатались кресла?

500  4
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования энергетического сектора страны.

Глава Правительства отметил, что со стороны представителей гражданского общества и населения звучит критика в отношении существующей структуры управления энергетическим сектором, а также эффективности деятельности ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Премьер-министр напомнил, что проблемы энергетического сектора неоднократно обсуждались на разных уровнях.

"Тем не менее, существенного сдвига по решению данных проблем нет. Остро стоят вопросы по обслуживанию полученных ранее кредитных средств, вводу в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, обновлению основных средств энергетических компаний, а также стратегических документов по развитию энергетической отрасли", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства особо отметил, что реализация поставленных Президентом Сооронбаем Жээнбековым задач по развитию регионов и цифровизации предполагает ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, автоматизацию процессов управления, что в свою очередь требует значительных энергетических мощностей. В этой связи он подчеркнул необходимость выработки действенных механизмов удовлетворения растущей потребности в энергоресурсах со стороны потребителей.

Премьер-министр обратил особое внимание на существующую систему государственного управления в энергетической отрасли.

"В первую очередь мы должны вернуть доверие граждан к сфере энергетики, обеспечить открытость и прозрачность работы отрасли, исключив все коррупционные риски. Все это будет возможно с внедрением новых автоматизированных систем по единым, качественным стандартам", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того Премьер-министр добавил, что в большей степени комплектующие для энергетического сектора закупаются за рубежом. Учитывая это, в целях развития отечественной экономики и создания новых рабочих мест, он поручил внести предложения по организации на территории страны производств по выпуску "умных счетчиков", кабельной продукции, трансформаторов и другой техники.

Вместе с этим Глава Правительства потребовал проведения всех комплексных мероприятий по прохождению осенне-зимнего периода в установленные сроки для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом, сообщает пресс-служба правительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376195
Теги:
коррупция, нарушения, правительство, тарифы, энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Эл
23.01.2019, 11:31

Расформируйте уже этот максимовский холдинг с ширшофской схемой.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ольга
23.01.2019, 12:16

Есть мнение, что энергетики не очень полюбили нацэнергохолдинг за то,что они не давали воровать всем и требовали отчет за потраченные деньги. НЭХ был чем-то вроде надзирателя, а их никто не любит. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Мирлан
23.01.2019, 12:48

За три года существования Нацэнергохолдинг НИЧЕГО не сделал. Ни инвестиций в отрасль,ни адекватной и целенаправленной работы по улучшению имеющихся мощностей,ни нормальной кадровой политики. НИЧЕГО! Отрасль закладывается в проблемах- кредиторская задолженность,устаревание оборудования и линий эл.передач,технологическое отставание,кадровая вакханалия и откровенная безграмотность,убыточность компаний..... Всеми этими проблемами ДОЛЖЕН БЫЛ заниматься ОАО НЭХК. Но не занимался. А занималось руководство ОАО НЭХК одними победными рапортами и коррупцией- Бишкекская ТЭЦ,Верхненарынский каскад ГЭС, ВЛ Датка Кемин, Лигласс.... В результате имеем то,что имеем. Три года и сами энергетики и экспертное сообщество говорит- НУЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ ГКПЭН И ОАО НЭХК- СОЗДАТЬ НА ИХ БАЗЕ МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ. ОБЬЕДИНИТЬ ПОД ИХ НАЧАЛОМ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЭНЕРГЕТИКЕ.Но воз и ныне там. А ответственность наступит очень скоро!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Олег
23.01.2019, 13:47

Ольга

Есть мнение, что энергетики не очень полюбили нацэнергохолдинг за то,что они не давали воровать всем и требовали отчет за потраченные деньги....

Для этого существует Счётная палата.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  