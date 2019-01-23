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Сегодня парламентарии, возможно, утвердят нового главу Минтранса

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Предлагаем нашим читателям ознакомиться с повесткой дня заседания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики на сегодня, 23 января. Уточним, что в ходе работы депутатов в очередность и список вопросов, которые будут вынесены на обсуждение, могут вноситься изменения.

1. О кандидатуре Бейшенова Жаната Саматовича, представленной Премьер-министром Кыргызской Республики Абылгазиевым М.Д. для одобрения на назначение на должность министра транспорта и дорог Кыргызской Республики (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша, Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству)

2. Об информации Правительства Кыргызской Республики о проводимой работе по введенным в действие с 1 января 2019 года новым кодексам и законам, принятым в рамках проведения судебно-правовой реформы (Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша, Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции)

3. О проекте Закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 17 августа 2018 года в городе Астана" (вносится на третье чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 521 от 05.11.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

4. О проекте Закона "О ратификации Соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями, подписанного 14 мая 2018 года в городе Сочи" (вносится на третье чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 522 от 05.11.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

5. О проекте Закона "О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, подписанного 2 февраля 2018 года в городе Алматы" (вносится на третье чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 244 от 22.05.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

6. О проекте Закона "О ратификации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, подписанного 17 мая 2018 года в городе Астана" (вносится на третье чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 479 от 16.10.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

7. О проекте Закона "О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года и подписанной 21 сентября 2011 года" (вносится на второе чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 433 от 18.09.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

8. О проекте Закона "О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств, подписанному 17 июня 1925 года в городе Женева" (вносится на второе чтение) (инициатор – Правительство, постановление № 297 от 20.06.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

9. О проекте Закона "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней" (вносится на второе чтение) (инициатор – депутат

Бекешев Д.Д.) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

10. О проекте Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О международных договорах Кыргызской Республики" (вносится на первое чтение) (инициатор – депутат Жапаров А.У.) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

11. О проекте постановления Жогорку Кенеша "О внесении изменений в некоторые постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (о депутатах Жоробекове Т.У., Алыбаеве О.А., Тотонове Н.Т.) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

12. О проекте постановления Жогорку Кенеша "О внесении изменений в постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 19 ноября 2015 года № 31- VI "Об утверждении перечня депутатских групп дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с парламентами зарубежных стран" (Комитет по международным делам, обороне и безопасности)

13. О проекте постановления Жогорку Кенеша "Об образовании согласительной группы для выработки согласованного варианта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и приравненных к ним лиц", возвращенного с возражением Президента Кыргызской Республики" (инициатор законопроекта – Правительство, постановление № 42 от 22.01.18) (Комитет по международным делам, обороне и безопасности).

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Теги:
законопроект, кадры, назначение, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Минтранском, Мухамметкалый Абулгазиев
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