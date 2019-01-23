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На ТЭЦ Бишкека проведут очередной ремонт

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- Екатерина Улитина
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На ТЭЦ Бишкека планируется провести ремонт двух котлоагрегатов №17 и №19. Объявление опубликовано на сайте государственных закупок. ОАО "Электрические станции" планирует потратить на ремонт оборудования 15 млн 526 тыс. 201 сом.

В ОАО "Электрические станции" VB.KG сообщили, что тендер объявлен на проведение планового ремонта котлоагрегатов, находящихся в старой части ТЭЦ.

- Вывод в ремонт оборудования не повлияет на выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ Бишкека. На сегодня в резерве есть 9 котлоагрегатов. За прошедшие сутки предприятие выработало 8 млн 185 тыс.кВт/ч электроэнергии и 9 млн 600 тыс.Гкал тепловой энергии. В ОАО Бишкектеплосеть выдаем воду +66 градусов. Все оборудование работает в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе компании.

В заявке ОАО "Электрические станции" на сайте госзакупок значится 7 лотов:

Лот 1 – Замена кубов ВЗП III И IV яруса котлоагрегата СТ."17 ТЭЦ г.Бишкек на 4 млн 20 тыс. 446 сомов;

Лот 2 – Ремонт корпусов и газоходов электрофильтров котлоагрегата СТ. №17 ТЭЦ г.Бишкек на 775 тыс. 446 сомов;

Лот 3 – Капитальный ремонт электрофильтров котлоагрегата СТ.№17 ТЭЦ г.Бишкек на 2 млн 466 тыс. 49 сомов;

Лот 4 – Замена кубов ВЗП II И IV ЯРУСА К/А СТ. № 19 ТЭЦ г.Бишкек на 3 млн 918 тыс. 776 сомов;

Лот 5 - Ремонт корпусов и газоходов электрофиль котлоагрегата СТ. №19 ТЭЦ г.Бишкек на 775 тыс. 446 сомов;

Лот 6 - Капитальный ремонт электрофильтров котлоагрегата СТ.№19 ТЭЦ г.Бишкек на 2 млн 272 тыс. 432 сомов;

Лот 7 – Текущий ремонт электрофильтров котлоагрегата СТ.№18 ТЭЦ г.Бишкек на 1 млн 297 тыс. 604 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/376197
Теги:
госзакупки, ремонт, тендер, энергетика, Бишкек, Кыргызстан, ТЭЦ, Электрические станции
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