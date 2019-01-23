Текебаев обвинил Атамбаева и Сегизбаева в коррупции и узурпации власти

Главный "атамекеновец" страны Омурбек Текебаев обратился к депутатам ЖК от фракции "Ата Мекен", чтобы они инициировали в новый Уголовный кодекс статью "Узурпация", по которой можно будет привлечь экс-президента Атамбаева. Свое предложение экс-депутат озвучил изданию "Азия Ньюс".

По словам экс-депутата, в 2010 году в 5 статью Конституции была введена норма "Узурпация", как особо тяжкое преступление, но по каким-то причинам она не попала в Уголовный кодекс.

- Ее необходимо ввести, так как она отражена в главном законе страны. Действия экс-президента Атамбаева как раз подпадают под эту статью, так как он в период своего правления подмял под себя не только правительство, но и генпрокуратуру, счетную палату, суды и другие госорганы. При этом сам он не давал напрямую указания, используя для этого своих шоферов, телохранителей и помощников. Поэтому я хочу через вашу газету обратиться к депутатам фракции "Ата Мекен", чтобы они инициировали введение в УК статьи "Узурпация", - сказал Текебаев.

Вместе с тем, политик выразил убежденность, что узурпация власти экс-президентом влечет за собой ответственность и по статье "Коррупция".

- Ведь он и его приближенные посредством узурпации власти за счет государства обслуживали интересы другой стороны – частных компаний. Возьмем, к примеру, ситуацию с ТЭЦ Бишкека. По данным следствия, там был нанесен ущерб в размере 111 миллионов долларов. Сам Атамбаев как бы не имеет отношения к этому преступлению, но зато по этому делу привлекли членов правительства и крупных руководителей отрасли. Поэтому в этом случае экс-президента можно привлечь по статье "коррупция" как участника и руководителя этой группы, - продолжил он.

Кроме того, по мнению Текебаева, и экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева можно привлечь по этой статье.

- Сегизбаев не выполнил свои прямых обязанностей как руководитель ГКНБ. Зная обо всем, что творится вокруг ТЭЦ Бишкека, он не предпринял соответствующих действий. А это уже преступление. Ведь вред государству наносится не только каким-либо действием, но и бездействием, - добавил Омурбек Чиркешович.

Примут ли во внимание просьбу Омурбека Текебаева депутаты фракции "Ата Мекен"? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала лидеру фракции, депутату Алмамбету Шыкмаматову.

По его словам, это обращение безусловно будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции.

- На заседание мы пригласим экспертов и представителей госорганов, где со всех сторон обсудим введение статьи "Узурпация" в Уголовный кодекс. Однозначно мы будем инициировать ее перед парламентом, - сказал Шыкмаматов.