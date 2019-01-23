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Текебаев обвинил Атамбаева и Сегизбаева в коррупции и узурпации власти

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- Бакыт Стамов
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Главный "атамекеновец" страны Омурбек Текебаев обратился к депутатам ЖК от фракции "Ата Мекен", чтобы они инициировали в новый Уголовный кодекс статью "Узурпация", по которой можно будет привлечь экс-президента Атамбаева. Свое предложение экс-депутат озвучил изданию "Азия Ньюс".

По словам экс-депутата, в 2010 году в 5 статью Конституции была введена норма "Узурпация", как особо тяжкое преступление, но по каким-то причинам она не попала в Уголовный кодекс.

- Ее необходимо ввести, так как она отражена в главном законе страны. Действия экс-президента Атамбаева как раз подпадают под эту статью, так как он в период своего правления подмял под себя не только правительство, но и генпрокуратуру, счетную палату, суды и другие госорганы. При этом сам он не давал напрямую указания, используя для этого своих шоферов, телохранителей и помощников. Поэтому я хочу через вашу газету обратиться к депутатам фракции "Ата Мекен", чтобы они инициировали введение в УК статьи "Узурпация", - сказал Текебаев.

Вместе с тем, политик выразил убежденность, что узурпация власти экс-президентом влечет за собой ответственность и по статье "Коррупция".

- Ведь он и его приближенные посредством узурпации власти за счет государства обслуживали интересы другой стороны – частных компаний. Возьмем, к примеру, ситуацию с ТЭЦ Бишкека. По данным следствия, там был нанесен ущерб в размере 111 миллионов долларов. Сам Атамбаев как бы не имеет отношения к этому преступлению, но зато по этому делу привлекли членов правительства и крупных руководителей отрасли. Поэтому в этом случае экс-президента можно привлечь по статье "коррупция" как участника и руководителя этой группы, - продолжил он.

Кроме того, по мнению Текебаева, и экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева можно привлечь по этой статье.

- Сегизбаев не выполнил свои прямых обязанностей как руководитель ГКНБ. Зная обо всем, что творится вокруг ТЭЦ Бишкека, он не предпринял соответствующих действий. А это уже преступление. Ведь вред государству наносится не только каким-либо действием, но и бездействием, - добавил Омурбек Чиркешович.

Примут ли во внимание просьбу Омурбека Текебаева депутаты фракции "Ата Мекен"? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала лидеру фракции, депутату Алмамбету Шыкмаматову.

По его словам, это обращение безусловно будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции.

- На заседание мы пригласим экспертов и представителей госорганов, где со всех сторон обсудим введение статьи "Узурпация" в Уголовный кодекс. Однозначно мы будем инициировать ее перед парламентом, - сказал Шыкмаматов.


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URL: https://www.vb.kg/376204
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмазбек Атамбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Ата Мекен, коррупция, Уголовный кодекс, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
таке
23.01.2019, 12:39

с такой статьей надо бы его самого посадить..

его конституция полусырая и бестолковая и привела к тому бардаку которая сейчас в стране!

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Читатель Вечерки
23.01.2019, 12:40

Дык, по этой статье надо привлекать и самого Текебаева. Например, пользуюсь своим влиянием он сделал послом в Малайзии, а потом и в Корее желтопузого газетчика, который к дипломатии никакого отношения не имел. Как хвалился сам Текебаев, это было сделано в интересах его бизнеса. Его слова: "Только бизнес ! Ничего личного !". В результате в Малайзии и Корее послом был человек, который не имел дипломатического образования и не знал ни одного иностранного языка.

И, конечно, есть еще пара десятков подобных же его действий, за которые надо бы его не посадить пожизненно, а расстрелять.

Текебаев был партийным паханом, который тащил в Жогорку Кенеш в списках своей партии любых, кто мог принести ему пользу или прибыль.

Текебаев после изгнания Бакиева всего за год стал долларовым мультимиллионером и разумных объяснений его обогащению, кроме коррупции, рейдерства и мародерства - нет !

Кыргызстан находится под власть организованных политических группировок, которые мало чем отличаются от организованных преступных группировок. И Текебаев - пожалуй, самый одиозный представитель таких группировок.

Надо прекращать весь этот фарс с партиями и партийными выборами. Каждый депутат должен избираться индивидуально. И тогда к власти придут нормальные люди, а не эти...... Да посмотрите хотя на интеллектуальный уровень большинства депутатов Жогорку Кенеша. У многих ума хватает лишь на то, чтобы возмущаться тем, что кто-то пришел без галстука в Жогорку Кенеш !

Долой власть преступников ! Даешь власть народу !

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Марат
23.01.2019, 12:41

Интересно как это они, мародеры, попытаются доказать узурпацию? Есть факты и доказательства? Опять ерунду несет этот порно-герой, чтоб про него не забывали. 

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Айна
23.01.2019, 12:54

Очень смешно когда вор кричит держите вора. Текебаев мошенник и мародер. Это все знают.

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Айка
23.01.2019, 12:58

Атамбаев на мыло!

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Нуржан
23.01.2019, 13:14

Если по совести поступать, а совесть и есть основное мерило, к которому все эти Кодексы и Законы должны стремиться, то привлекать к ответственности нужно всех членов ВП за то, что прикрывшись народом и революцией провернули очень гнусные дела! Почему они не могут расстаться, да потому что повязаны между собой. Один из них попытался на площади отстраниться от них и то плохо вышло. Прошлое общее. Другой сидит. Ему обидно за всех сидеть, знает ведь, что все вместе творили. Третий качает ситуацию с языком и Курултаем, четвертый в прессе вступает и из себя белого и пушистого строит, пятый обяьвил себя предводителем рода, шестой сидит тихо и молится, чтобы за дорогу не привлекли, седьмая умничает, что нужно подельника вытаскивать, короче все они повязаны, а ему одному лямку тянуть за всех не совсем сподручно. Помните как Фокс "Горбатого" вытянул. Вот и вся быль.

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Адилет
23.01.2019, 13:14

Текебаев еще надеется, что люди верят ему. Вот это поистине удивительно. А не хотите вспомнить закон о реконструкции центра города бишкек, который инициировали именно вы и впоследствии ваша партия не смогла баллотироватся в городской кенеш, боясь праведного гнева бишкекчан, өмүрбек чиркешович? Этот пример вашей биографии беспримерного наглеца, рейдера и мародера явственно раскрывает ваше личико. Вас судили по заслугам и вы должны отсидеть свой срок до конца.

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Юстас
23.01.2019, 13:16

А че к Теке журналистов пускают?

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Гость
23.01.2019, 13:48

Текебай вор и мошенник.

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