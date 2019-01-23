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ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! УВД Октябрьского района разыскивается без вести пропавший

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- ВБ
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В УВД Октябрьского района разыскивается без вести пропавший Садыков Эдилбек Сулайманович, 1984 г.р., который 15 января 2019 года вышел из дому на работу по адресу: г. Бишкек жилмассив Кок-Жар ул.Молдокулова и по сей день не вернулся.

Приметы: рост 170 см., волосы черные-короткие, глаза карие, худощавого телосложения.

Был одет: болоньевая куртка черного цвета, джинсовые штаны темно-синего цвета, на ногах берцы.

Особых примет не имеет.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о без вести пропавшем Садыков Эдилбек просим сообщить в УВД Октябрьского района по телефонам: (0312) 54-41-16, (0312) 54-41-84, (0550) 102-853, (0555) 01-17-17 или в службу "102".


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URL: https://www.vb.kg/376205
Теги:
розыск, пропавшие без вести, УВД
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