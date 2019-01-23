Почти на 400 млн сомов "балага суйунчу" выплачено в 2018 году

По республике 444 точки при Государственной регистрационной службе, где принимаются заявления для назначения единовременной денежной выплаты при рождении ребенка "балага суйунчу", сообщает Министерство труда и социального развития.

Регистрация заявлений производится в 60 органах ЗАГС (из них 5 айыл окмоту), 16 ЦОН, 368 информационных киосках.

Для удобства граждан, при обращении в ЗАГС, ЦОН и ИК операторами предлагается список близлежащих к месту проживания банков, в которых заявитель может открыть банковский счет. Вместе с тем, сотрудники управлений труда и социального развития при получении электронного заявления, перечисляют денежные средства по "балага суйунчу" на банковские счета заявителей, указанные в этих заявлениях.

Важно отметить, что граждане имеют возможность обратиться за назначением "балага суйунчу" непосредственно при регистрации рождения ребенка в ГРС.

На сегодняшний день ведется работа по апробации упрощенного механизма предоставления "балага суйунчу" посредством электронной межведомственной передачи заявлений из информационной системы ГРС централизованно в информационную систему Министерства, без участия районных и городских управлений труда и социального развития. Упрощенный механизм будет отпилотирован в Свердловском районе города Бишкек, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области до 31 марта 2019 года. В рамках пилота через информационную систему Центрального Казначейства "Казна" из информационной системы Министерства документы и денежные средства будут направляться на транзитные счета. При этом, получатели смогут обналичить деньги в любом филиале выбранного ими банка.

Это позволит:

- исключить механические ошибки при оформлении заявления о назначении "балага суйунчу";

- сократить сроки выплаты;

- оптимизировать рабочие процессы при предоставлении "балага суйунчу".

По данным Министерства, в 2018 году "балага суйунчу" было выплачено 90849 человек, на что из республиканского бюджета профинансировано 365,8 млн сомов