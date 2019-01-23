В Жогорку Кенеше ждут от премьера новую структуру правительства

В Жогорку Кенеше вновь решили не рассматривать кандидатуру Жаната Бейшенова, которого премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил на пост министра транспорта и дорог.

Этот вопрос на сегодняшнем заседании ЖК значился первым пунктом в повестке дня. Однако позже его сняли. Не будут вопрос рассматривать и на завтрашнем пленарном заседании.

Сами депутаты изменения в повестке дня объяснить не смогли. Кожобек Рыспаев, к примеру, признался, что только вышел с больничного отпуска и ничего об этом не знает. Исхак Масалиев и вовсе заявил VB.KG, что такого вопроса в повестке дня не было. Более развернутый ответ предоставил Максат Сабиров:

- Мы уже привыкли (судя по всему, к отсутствию министра транспорта и дорог в стране – vb.kg). Там работает замминистра. Никакого кризиса нет. К тому же мы ждем, когда премьер-министр представит новую структуру кабинета министров. Он уже давно обещал, - прокомментировал Сабиров.

Мухаммедкалый Абылгазиев, действительно, обещал к сентябрю 2018 года предоставить новую структуру правительства. Потом срок перенесли на ноябрь, но документ до сих пор не внесен на рассмотрение парламента. В правительстве VB.KG сообщили, что новую структуру правительства представят в феврале.

Напомним, в Министерстве транспорта и дорог нет министра с 15 декабря 2018 года, Бывший министр Жамшитбек Калилов добровольно ушел в отставку, после того как его заместителя задержали по подозрению в коррупции. 15 января премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил в качестве нового главы ведомства Жаната Бейшенова. 17 января нового члена правительства должны были утвердить или отклонить в ЖК, но депутаты не успели рассмотреть этот вопрос.