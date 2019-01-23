Погода
$ 69.73 - 69.89
€ 78.87 - 79.78

"Опозорились на всю страну", "Я фигею": Депутаты о своей работе

807  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жогорку Кенеше сегодня, 23 января вновь обсуждают кодексы, вступившие в силу 1 января 2019 года. Выступающие народные избранники возмущаются множеством противоречий и упущений в новых законах, забывая, что именно они одобрили новшества и даже участвовали в их разработке.

- В новых кодексах нет наказания за предоставление недостоверных сведений в декларациях и за несоблюдение сроков их подачи. Раньше за ложь в налоговой декларации предусматривалось наказание. А теперь нет, - привела пример депутат Айнура Осмонова.

Ее коллега Умбеталы Кадыралиев недоволен знаменитым штрафом за плевки:

- Куда вы смотрели, - обратился он к экспертам, участвующим в разработке кодексов. - Откуда взялся штраф в 5500 сомов, если доходы людей едва достигают 15 тысяч?

Тем временем, некоторые депутаты вдруг осознали, что именно они причастны к тому, что Кыргызстан вынужден жить по законам, которых их приводят в возмущение.

- Надо признать, что не только эксперты и правительство, но и депутаты опозорились на всю страну с этими кодексами, - сказала Эльвира Сурабалдиева, а позже в своем Твиттере добавила, что нужно не мучить народ, а быстро решать возникающие проблемы.

Депутат Дастан Бекешев и вовсе не смог сдержать эмоций и эмоционально описал проходящее в ЖК заседание в своем Твиттере.

"Я фигею: коллеги задают вопросы по принятым ими же законам, а вице-премьеры просят ответить на эти вопросы экспертов".

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что для исправления всех неточностей, противоречий и недочетов нужно будет утвердить около 600 нормативно-правовых актов и 200 законопроектов. Сейчас над исправлением кодексов работает рабочая группа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376212
Теги:
Дастан Бекешев, Жениш Разаков, Сурабалдиева Эльвира, парламент, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Айнура Осмонова, Умбеталы Кадыралиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
дурдом ромашка
23.01.2019, 20:49

а кто у вас эксперт? мадам маматкеримова - стареющая пафосная жрица любви? дык, а чё вы хотите тогда? она ж не эксперт, она всю дорогу - эскорт!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  