"Опозорились на всю страну", "Я фигею": Депутаты о своей работе

В Жогорку Кенеше сегодня, 23 января вновь обсуждают кодексы, вступившие в силу 1 января 2019 года. Выступающие народные избранники возмущаются множеством противоречий и упущений в новых законах, забывая, что именно они одобрили новшества и даже участвовали в их разработке.

- В новых кодексах нет наказания за предоставление недостоверных сведений в декларациях и за несоблюдение сроков их подачи. Раньше за ложь в налоговой декларации предусматривалось наказание. А теперь нет, - привела пример депутат Айнура Осмонова.

Ее коллега Умбеталы Кадыралиев недоволен знаменитым штрафом за плевки:

- Куда вы смотрели, - обратился он к экспертам, участвующим в разработке кодексов. - Откуда взялся штраф в 5500 сомов, если доходы людей едва достигают 15 тысяч?

Тем временем, некоторые депутаты вдруг осознали, что именно они причастны к тому, что Кыргызстан вынужден жить по законам, которых их приводят в возмущение.

- Надо признать, что не только эксперты и правительство, но и депутаты опозорились на всю страну с этими кодексами, - сказала Эльвира Сурабалдиева, а позже в своем Твиттере добавила, что нужно не мучить народ, а быстро решать возникающие проблемы.

Депутат Дастан Бекешев и вовсе не смог сдержать эмоций и эмоционально описал проходящее в ЖК заседание в своем Твиттере.

"Я фигею: коллеги задают вопросы по принятым ими же законам, а вице-премьеры просят ответить на эти вопросы экспертов".

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что для исправления всех неточностей, противоречий и недочетов нужно будет утвердить около 600 нормативно-правовых актов и 200 законопроектов. Сейчас над исправлением кодексов работает рабочая группа.