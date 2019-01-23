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На кыргызско-казахской границе пограничники открыли огонь по нарушителям

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- Бакыт Стамов
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На кыргызско-казахстанском участке государственной границы пограничники Кыргызстана пытались задержать группу нарушителей, в результате чего один из них был ранен. Во время оказания первой медицинской помощи раненый правонарушитель скончался. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, инцидент с применением оружия произошел сегодня в местности Жайылган Манасского района Таласской области.

"Трое неизвестных лиц осуществляли незаконный перегон 10-15 голов лошадей через государственную границу из Кыргызстана в Казахстан. На место нарушения прибыл пограничный наряд. При попытке задержания неизвестные лица оказали сопротивление пограничникам, применив холодное оружие (нож). В целях прекращения сопротивления пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх. Но несмотря на это нарушители не подчинились требованиям. В этой связи пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей, в результате чего один из них был ранен. Двоим нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана. Во время оказания первой медицинской помощи раненый правонарушитель скончался от полученного огнестрельного ранения, - сообщили в ГПС КР.

Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили VB.KG, что сегодня в 16.00 по этому инциденту пройдет встреча с представителями пограничной службы Казахстана.

- Ранее о произошедшем инциденте были оповещены соответствующие государственные органы Кыргызстана и пограничная служба Казахстана. Пока же мы провели расследование в одностороннем порядке. Остальное можем сказать позже, - пояснила пресс-служба ГПС КР.


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URL: https://www.vb.kg/376216
Теги:
граница, Казахстан, стрельба, Кыргызстан, Погранслужба
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