На кыргызско-казахской границе пограничники открыли огонь по нарушителям

На кыргызско-казахстанском участке государственной границы пограничники Кыргызстана пытались задержать группу нарушителей, в результате чего один из них был ранен. Во время оказания первой медицинской помощи раненый правонарушитель скончался. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, инцидент с применением оружия произошел сегодня в местности Жайылган Манасского района Таласской области.

"Трое неизвестных лиц осуществляли незаконный перегон 10-15 голов лошадей через государственную границу из Кыргызстана в Казахстан. На место нарушения прибыл пограничный наряд. При попытке задержания неизвестные лица оказали сопротивление пограничникам, применив холодное оружие (нож). В целях прекращения сопротивления пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх. Но несмотря на это нарушители не подчинились требованиям. В этой связи пограничный наряд был вынужден открыть огонь в сторону правонарушителей, в результате чего один из них был ранен. Двоим нарушителям удалось скрыться на территории Казахстана. Во время оказания первой медицинской помощи раненый правонарушитель скончался от полученного огнестрельного ранения, - сообщили в ГПС КР.

Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили VB.KG, что сегодня в 16.00 по этому инциденту пройдет встреча с представителями пограничной службы Казахстана.

- Ранее о произошедшем инциденте были оповещены соответствующие государственные органы Кыргызстана и пограничная служба Казахстана. Пока же мы провели расследование в одностороннем порядке. Остальное можем сказать позже, - пояснила пресс-служба ГПС КР.