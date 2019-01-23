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Зачем экстремисты в Сирии и Ираке выдают себя за граждан Кыргызстана?

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- Екатерина Улитина
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Органы национальной безопасности совместно с МИД ведут работу, направленную на установление фактов нахождения граждан Кыргызстана в Сирии и Ираке. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В комитете нацбезопасности подтвердили, что к ним поступают обращения от людей, которые ранее уехали из Кыргызстана в Сирию и Иран, с просьбой оказать помощь в возвращении.

- Государственными органами принимаются комплексные меры дипломатического и организационного характера, прежде всего, с целью идентификации личностей задержанных, являются ли они действительно нашими гражданами. Так как, многие граждане стран СНГ, учитывая, что в КР либеральное законодательство и проживают представители многих народов, пытаются выдать себя за жителей нашей республики, для того, чтобы уйти от ответственности. Поэтому, проблема установления личности задержанных, является сложным процессом и занимает много времени, - сообщили в ГКНБ.

Кроме того, власти Кыргызстана совместно с иракской стороной идентифицируют личности женщин с детьми, которые находятся в иранской тюрьме.

В пресс-службе МИД КР подтвердили, что ведомство также отслеживает эту ситуацию.

- Мы проводим анализ, выясняем сколько вообще было подобных обращений, действительно ли обратившиеся являются гражданами КР, - прокомментировали в пресс-службе МИД.

Напомним, ранее представители ГКНБ сообщали, что в Сирии находится более 800 кыргызстанцев, среди которых не мало женщин и детей. Большинство добровольно покинули республику, чтобы участвовать в вооруженных конфликтах на территории Сирии.


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URL: https://www.vb.kg/376217
Теги:
ГКНБ, МИД, Иран, Сирия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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