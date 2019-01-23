Подведены итоги первого тура конкурса на проект памятника Бишкек баатыру

В МП "Бишкекглавархитектура" состоялось заседание жюри по подведению итогов первого тура открытого конкурса на разработку лучшего эскизного проекта памятника Бишкек баатыру.

В составе жюри 17 членов среди них известные скульпторы, художники, архитекторы, искусствовед, а также представители общественного фонда "Бишкек баатыр". Председателем жюри является вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев.

После обсуждения представленных работ было проведено голосование и подсчет голосов. По итогам 5 авторов прошли во второй тур конкурса.

Стоит отметить, что во втором туре, который состоится в начале февраля, победителям будут поставлены более четкие задачи. На встречу также пригласят историков и искусствоведов.