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В Министерстве юстиции обсудили вопросы касающиеся деятельности нотариусов

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- ВБ
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22 января 2019 года, заместитель министра юстиции КР Максатбек Есеналиев провел очередное совещание по вопросам, касающимся оплаты государственной пошлины плательщиками за совершенные нотариальные действия. В мероприятии приняли участие председатель Общественного объединения "Нотариальная палата КР" Дамира Алсеитова, представители Государственной налоговой службы, ГП "Кыргызпочтасы", государственных и коммерческих банков, ОсОО "Система Квикпей" (Quickpay) и частные нотариусы.

Отметим, что с 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, согласно которого государственная пошлина, взимаемая государственными и частными нотариусами, должна уплачиваться в банки (филиалы) и иные финансово-кредитные учреждения до совершения облагаемого пошлиной действия либо до выдачи документов.

Данный кодекс направлен на консолидацию всех обязательных неналоговых доходов в бюджет, который будет способствовать устойчивости и сбалансированности управления финансов и в целом совершенствованию администрирования неналоговых доходов. Создание системности в едином порядке администрирования неналоговых доходов, также позволяет улучшить порядок ведения учета и контроля денежных средств, поступивших от уплаты госпошлин.

В настоящее время по всей республике нотариальную деятельность осуществляют 76 государственных и 358 частных нотариусов. За 2018 год за совершенные нотариальные действия ими были взысканы государственные пошлины на общую сумму 153 млн. 215 тысяч 368 сомов.

При этом, в связи с отсутствием вблизи частных нотариальных контор банковских и платежных терминалов, а также сберкасс банков и их графиком работы, возникли проблемы, связанные с уплатой государственной пошлины.

В ходе совещания Максатбек Есеналиев проинформировал о принимаемых мерах министерством юстиции по решению данных вопросов, а также разработанных проектах нормативных актов и инструкций, которые направлены на урегулирование данной сложившейся ситуации.

По результатам предыдущих совещаний, представители банковских учреждений ("РСК Банк", ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", ОАО "Айыл банк") и ГП "Кыргыз почтасы" предложили свои варианты услуг по обеспечению механизмов платежей госпошлин плательщикам. Представители ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" выразили готовность бесплатно установить программное обеспечение "Web-касса" в каждой нотариальной конторе, которое упростит процедуру уплаты госпошлин. Также они сообщили о том, что в целях создания удобств для плательщиков, их платежные терминалы были настроены к системе оплаты госпошлин.

Представители ГП "Кыргыз почтасы" отметив об имеющихся у них 921 филиалах и отделениях связи по всей республике (684 из которых в сельской местности), выразили готовность принимать оплату госпошлин в данных отделениях в рамках сотрудничества с ОАО "Айыл банк".

Рассмотрев озвученные предложения, участники совещания, выразили готовность к взаимодействию и наметили дальнейшие планы по решению правовых и организационных вопросов нотариальной деятельности, в связи вступлением в силу новых норм законодательства.

Отметим, что Общественным объединением "Нотариальная палата Кыргызской Республики" ранее была создана рабочая группа по разработке нормативных правовых актов по оплате госпошлин, которая работает в тесном взаимодействии с Министерством юстиции КР и другими государственными органами. В состав данной рабочей группы входят частные нотариусы: Жолдошалиева Д., Ширнин А., Секишева Б., Минина А. и Ни Н.

Подводя итоги встречи Максатбек Есеналиев отметил, что в разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность, будут учтены мнения и предложения по решению озвученных вопросов. Также он заверил частных нотариусов в том, что со стороны министерства юстиции принимаются все необходимые меры в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/376227
Теги:
Министерство юстиции, нотариус
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