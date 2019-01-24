В Министерстве юстиции обсудили вопросы касающиеся деятельности нотариусов

22 января 2019 года, заместитель министра юстиции КР Максатбек Есеналиев провел очередное совещание по вопросам, касающимся оплаты государственной пошлины плательщиками за совершенные нотариальные действия. В мероприятии приняли участие председатель Общественного объединения "Нотариальная палата КР" Дамира Алсеитова, представители Государственной налоговой службы, ГП "Кыргызпочтасы", государственных и коммерческих банков, ОсОО "Система Квикпей" (Quickpay) и частные нотариусы.

Отметим, что с 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, согласно которого государственная пошлина, взимаемая государственными и частными нотариусами, должна уплачиваться в банки (филиалы) и иные финансово-кредитные учреждения до совершения облагаемого пошлиной действия либо до выдачи документов.

Данный кодекс направлен на консолидацию всех обязательных неналоговых доходов в бюджет, который будет способствовать устойчивости и сбалансированности управления финансов и в целом совершенствованию администрирования неналоговых доходов. Создание системности в едином порядке администрирования неналоговых доходов, также позволяет улучшить порядок ведения учета и контроля денежных средств, поступивших от уплаты госпошлин.

В настоящее время по всей республике нотариальную деятельность осуществляют 76 государственных и 358 частных нотариусов. За 2018 год за совершенные нотариальные действия ими были взысканы государственные пошлины на общую сумму 153 млн. 215 тысяч 368 сомов.

При этом, в связи с отсутствием вблизи частных нотариальных контор банковских и платежных терминалов, а также сберкасс банков и их графиком работы, возникли проблемы, связанные с уплатой государственной пошлины.

В ходе совещания Максатбек Есеналиев проинформировал о принимаемых мерах министерством юстиции по решению данных вопросов, а также разработанных проектах нормативных актов и инструкций, которые направлены на урегулирование данной сложившейся ситуации.

По результатам предыдущих совещаний, представители банковских учреждений ("РСК Банк", ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан", ОАО "Айыл банк") и ГП "Кыргыз почтасы" предложили свои варианты услуг по обеспечению механизмов платежей госпошлин плательщикам. Представители ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" выразили готовность бесплатно установить программное обеспечение "Web-касса" в каждой нотариальной конторе, которое упростит процедуру уплаты госпошлин. Также они сообщили о том, что в целях создания удобств для плательщиков, их платежные терминалы были настроены к системе оплаты госпошлин.

Представители ГП "Кыргыз почтасы" отметив об имеющихся у них 921 филиалах и отделениях связи по всей республике (684 из которых в сельской местности), выразили готовность принимать оплату госпошлин в данных отделениях в рамках сотрудничества с ОАО "Айыл банк".

Рассмотрев озвученные предложения, участники совещания, выразили готовность к взаимодействию и наметили дальнейшие планы по решению правовых и организационных вопросов нотариальной деятельности, в связи вступлением в силу новых норм законодательства.

Отметим, что Общественным объединением "Нотариальная палата Кыргызской Республики" ранее была создана рабочая группа по разработке нормативных правовых актов по оплате госпошлин, которая работает в тесном взаимодействии с Министерством юстиции КР и другими государственными органами. В состав данной рабочей группы входят частные нотариусы: Жолдошалиева Д., Ширнин А., Секишева Б., Минина А. и Ни Н.

Подводя итоги встречи Максатбек Есеналиев отметил, что в разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность, будут учтены мнения и предложения по решению озвученных вопросов. Также он заверил частных нотариусов в том, что со стороны министерства юстиции принимаются все необходимые меры в данном направлении.