Кыргызстанцы в 2018 году дистанционно уплатили более 380 млн сомов налогов

В Кыргызской Республике в 2018 году посредством периферийных устройств осуществлено 318 тысяч 872 налоговых платежа в бюджет страны на 381,7 млн сомов. Это по сравнению с 2017 годом больше на 138 тыс. 345 платежей, в суммарном выражении на 164,8 млн сомов.

Наибольшей популярностью у налогоплательщиком пользуются платежные терминалы, через которые были осуществлены 275 тысяч 410 платежей на сумму 271,9 млн сомов.

Не менее активно использованы и другие дистанционные методы уплаты налогов. Например, через банкоматы прошло 19 тыс. 66 платежей на 19,4 млн сомов, веб-кассы – 13 тыс. 555 платежей на 79,6 млн сомов, электронный кошелек – 7 тыс. 905 платежей на 5,7 млн сомов, интернет-банкинг – 2 тыс. 60 платежей на 3,6 млн сомов, мобильный банкинг – 536 платежей на 608 тыс. сомов. Кроме того, в 2018 году впервые начали использовать Card reader, через который проведено 340 платежей на 611,6 тыс. сомов.

В настоящее время в Кыргызстане действуют разные инновационные способы уплаты налогов, в том числе услуги по приему налогов и платежей посредством систем "Интернет-банкинг", "Мобильный банкинг", а также платежных терминалов, WEB-касс, банкоматов, POS-терминалов (с использованием платежных банковских карт). Налогоплательщики могут воспользоваться любым видом этих услуг для уплаты ряда налогов, в том числе налога на основе патента, налога на движимое и недвижимое имущество, подоходного и земельного налогов.

Государственная налоговая служба активно сотрудничает с коммерческими банками по предоставлению соответствующих услуг безналичного расчета населению различными способами дистанционного обслуживания. На сегодняшний день заключены договора с 19 банками об оказании услуг населению по приему безналичных налоговых платежей. Кроме этого, в 2018 году совместно с одним из операторов сотовой связи реализована функция по уплате налогов и платежей посредством мобильного приложения "Balance".

Внедрение новых инновационных способов оплаты налогов осуществляется в целях увеличения безналичных платежей и упрощения процедуры уплаты налогов в стране, а также обеспечения максимальной прозрачности деятельности налоговых органов.