Улицу Киевскую в Бишкеке предлагают переименовать

Улице Киевской в Бишкеке предлагают дать новое имя, в честь политического и государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. С такой инициативой сегодня, 24 января, выступил депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

- Турдакун Усубалиев долгое время возглавлял Кыргызстан. При нем были построены многие здания, в том числе Белый дом, выросли экономические показатели страны, - объяснил свою инициативу депутат.

Кроме того, Турсунбеков предлагает переименовать в честь политического деятеля улицу Ленина в Нарыне.

Отметим, ранее с похожей инициативой выступали коммунисты Кыргызстана. Они предлагали дать имя Турдакуна Усубалиева одной из центральных улиц столицы, но получили отказ от мэрии из-за действующего моратория на переименование улиц.

Между тем, несколько улиц в Бишкеке, несмотря на мораторий, получили новые названия. Улица Шабдан Баатыра стала улицей 7 апреля, а участок проспекта Чуй переименовали в проспект Шабдан Баатыра.