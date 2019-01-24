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Улицу Киевскую в Бишкеке предлагают переименовать

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- Екатерина Улитина
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Улице Киевской в Бишкеке предлагают дать новое имя, в честь политического и государственного деятеля Турдакуна Усубалиева. С такой инициативой сегодня, 24 января, выступил депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

- Турдакун Усубалиев долгое время возглавлял Кыргызстан. При нем были построены многие здания, в том числе Белый дом, выросли экономические показатели страны, - объяснил свою инициативу депутат.

Кроме того, Турсунбеков предлагает переименовать в честь политического деятеля улицу Ленина в Нарыне.

Отметим, ранее с похожей инициативой выступали коммунисты Кыргызстана. Они предлагали дать имя Турдакуна Усубалиева одной из центральных улиц столицы, но получили отказ от мэрии из-за действующего моратория на переименование улиц.

Между тем, несколько улиц в Бишкеке, несмотря на мораторий, получили новые названия. Улица Шабдан Баатыра стала улицей 7 апреля, а участок проспекта Чуй переименовали в проспект Шабдан Баатыра.


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URL: https://www.vb.kg/376236
Теги:
мэрия, Чыныбай Турсунбеков, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Переименование улиц
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Комментарии
Гражданин
24.01.2019, 12:33

Не киевскую а московскую надо переименовать, из за слова "моссовет" красные фонари)))

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