Казахстанец пытался незаконно вывезти груз на 1 000 000 сом из Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 23 января 2019 г. пограничный наряд пункта пропуска "Чалдыбар-автодорожный" задержал гражданина Республики Казахстан, который пытался незаконно без соответствующих документов вывезти из Кыргызстана в Казахстан табачные изделия, лекарственные препараты и косметические средства.

Гражданин Казахстана прибыл в пункт пропуска "Чалдыбар-автодорожный" на автомобиле. В ходе досмотра транспортного средства пограничники обнаружили 16 наименований лекарственных препаратов, табачные изделия без акцизной марки Кыргызской Республики, а также косметические средства. При этом у владельца груза отсутствовали сопроводительные документы на товар.

По предварительным расчетам, общая стоимость незаконно перевозимого груза составила около 1 000 000 сомов.

После составления соответствующих документов задержанный и изъятые товары были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР.