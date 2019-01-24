Милиция довела школьника до самоубийства?

В селе Ичке-Джергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области повесился 9-классник. Это редакции VB.KG подтвердил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, туда уже выехала следственно-оперативная группа.

- Сейчас эта группа начала уже работать. Пока опрашивают учителей школы, где учился этот мальчик. Также позже, после похорон, вызовут родителей. По данному делу изучаются все обстоятельства. Ранее данный факт не был у нас зарегистрирован по той причине, что сообщения по этому делу к нам не поступало, - пояснил Усубакунов.

Кроме того, продолжил он, началась служебная проверка по факту якобы вымогательства денег сотрудниками МВД у родителей погибшего подростка и других детей.

- Проверку проводит Служба внутренних расследований УВД Иссык-Кульской области. Все результаты мы сообщим позже, - сказал он.

Отметим, ранее издание govori.tv со ссылкой на собственные источники в селе Ичке-Джергез сообщало, что возможно, причиной трагедии стало вымогательство денег сотрудниками МВД у родителей подростка.

"Три девятиклассника подрались со старшеклассником и избили его. Мать избитого школьника обратилась в правоохранительные органы. После сотрудники МВД стали вымогать у родителей девятиклассников по 7 тысяч сомов, те смогли дать им только по 1,5 тысяч сомов. Мать одного из девятиклассников упрекнула его в том, что по его вине они отдали 7 тысяч сомов. Позже он повесился в сарае", - описало издание подробности инцидента со слов местного жителя.