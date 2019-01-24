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Бейшенова одобрили на пост минтранса, но предупредили - там как в Сирии

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша, сегодня, 24 января единогласно поддержали Жаната Бейшенова на пост министра транспорта и дорог.

Во время обсуждения нардепы отметили, что Бейшенов не работал в структуре ведомства и недостаточно осведомлен о текущей ситуации там. Рыскелди Момбеков предупредил кандидата, что он собирается возглавить одно из самых коррупционных ведомств в республике.

- Состояние Министерства транспорта, как в Сирии после войны. Там чиновники получают лишь три вещи: взятки, повестки и путевки в тюрьму. Либо вы отчистите ведомство от коррупции, либо сами пострадаете, - напутствовал депутат Жаната Бейшенова.

При голосовании все депутаты высказались "за" назначение Бейшенова на министерское кресло.

Теперь назначение министра транспорта и дорог должен подписать премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Ранее именно он выдвинул Жаната Бейшенова на этот пост.


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URL: https://www.vb.kg/376248
Теги:
назначение, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, Министерство транспорта и дорог, Жогорку Кенеш, Бейшенов Жанат Саматович
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Комментарии
Бека
24.01.2019, 15:56

Ему все равно, он приходит туда силой денег и под кем-то. Будет сидеть долго, пока власть не сменится. Интересно сколько он дал за это кресло? Понятно же что не идет туда работать ради зп в 25.000 сомов!

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кыргыз
24.01.2019, 17:26

"........взятки, повестки и путевки в тюрьму........" у нас во всех министерствах и ведомствах так тут и удивляться не к чему, только вот   путевка в тюрьму ни кого не пугает, каждя смена власти прошлых сажает а результатов ни какие

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