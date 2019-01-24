Бейшенова одобрили на пост минтранса, но предупредили - там как в Сирии

Ему все равно, он приходит туда силой денег и под кем-то. Будет сидеть долго, пока власть не сменится. Интересно сколько он дал за это кресло? Понятно же что не идет туда работать ради зп в 25.000 сомов!
Депутаты Жогорку Кенеша, сегодня, 24 января единогласно поддержали Жаната Бейшенова на пост министра транспорта и дорог.
Во время обсуждения нардепы отметили, что Бейшенов не работал в структуре ведомства и недостаточно осведомлен о текущей ситуации там. Рыскелди Момбеков предупредил кандидата, что он собирается возглавить одно из самых коррупционных ведомств в республике.
- Состояние Министерства транспорта, как в Сирии после войны. Там чиновники получают лишь три вещи: взятки, повестки и путевки в тюрьму. Либо вы отчистите ведомство от коррупции, либо сами пострадаете, - напутствовал депутат Жаната Бейшенова.
При голосовании все депутаты высказались "за" назначение Бейшенова на министерское кресло.
Теперь назначение министра транспорта и дорог должен подписать премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Ранее именно он выдвинул Жаната Бейшенова на этот пост.