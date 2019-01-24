Бейшенова одобрили на пост минтранса, но предупредили - там как в Сирии

Депутаты Жогорку Кенеша, сегодня, 24 января единогласно поддержали Жаната Бейшенова на пост министра транспорта и дорог.

Во время обсуждения нардепы отметили, что Бейшенов не работал в структуре ведомства и недостаточно осведомлен о текущей ситуации там. Рыскелди Момбеков предупредил кандидата, что он собирается возглавить одно из самых коррупционных ведомств в республике.

- Состояние Министерства транспорта, как в Сирии после войны. Там чиновники получают лишь три вещи: взятки, повестки и путевки в тюрьму. Либо вы отчистите ведомство от коррупции, либо сами пострадаете, - напутствовал депутат Жаната Бейшенова.

При голосовании все депутаты высказались "за" назначение Бейшенова на министерское кресло.

Теперь назначение министра транспорта и дорог должен подписать премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Ранее именно он выдвинул Жаната Бейшенова на этот пост.