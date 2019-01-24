Маленьким хоккеистам Бишкека вручили новое хоккейное обмундирование

Сегодня, Федерация хоккея Кыргызской Республики в конференц-зале управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека торжественно вручила полные комплекты обмундирования; коньки, шлемы, клюшки, комплекты защиты для детей из отделения хоккея столицы.

"В целях развития отделения хоккея в городе Бишкек, для привлечения внимания детей и родителей к хоккею в целом, Федерация хоккея КР подарила полные комплекты формы" - отметила вице-президент Федерации хоккея КР и куратор детского хоккея Абдыгулова Асель.

Также на вручении приняли участие вице – президенты федерации хоккея КР Жакыпов Мурат и Болотбеков Эльзар, директор СДЮШОР СИ Узупбеков Мурат.