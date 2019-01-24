Кандидат наук предложила себя Чубаку Жалилову в качестве третьей жены

Кандидат наук и преподавательница одного из столичных ВУЗов предложила себя экс-муфтию Чубаку ажы Жалилову в качестве третьей жены. Свое обращение религиозному деятелю она опубликовала в газете "Азия Ньюс".

Мээрим, так она подписалась под своим письмом, объяснила, почему она так открыто через СМИ призналась в своих чувствах.

"Уважаемый Чубак ажы я смотрю все ваши выступления в интернете. Вы очень мудрый, образованный и порядочный человек и мне хотелось бы признаться вам в своих чувствах.

Мне 28 лет. Работаю преподавателем в университете и все свое время посвящаю науке. Много чего добилась в жизни, но, к сожалению, так и не устроила личную жизнь. Вы постоянно мне снитесь. Если вы согласны, то я готова стать вашей третьей женой.

У меня появилась мечта родить детей, чтобы они были такими же умными и мудрыми, как вы. Почему я решилась опубликовать свое письмо в газете? Только про одной причине – чтобы донести до вас свой голос. Думаю, вы поймете мое внутреннее состояние. Понравлюсь ли я вам? В этом я не сомневаюсь. Поэтому я решила заранее вам обо всем написать. Будьте готовы. Теперь мое стремление - это только встретиться с вами", - написала она.

Отметим, в прошлом году Чубак ажы Жалилов публично признался в двоеженстве. Это признание вызвало широкий общественный резонанс.