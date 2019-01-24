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Кандидат наук предложила себя Чубаку Жалилову в качестве третьей жены

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- Бакыт Стамов
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Кандидат наук и преподавательница одного из столичных ВУЗов предложила себя экс-муфтию Чубаку ажы Жалилову в качестве третьей жены. Свое обращение религиозному деятелю она опубликовала в газете "Азия Ньюс".

Мээрим, так она подписалась под своим письмом, объяснила, почему она так открыто через СМИ призналась в своих чувствах.

"Уважаемый Чубак ажы я смотрю все ваши выступления в интернете. Вы очень мудрый, образованный и порядочный человек и мне хотелось бы признаться вам в своих чувствах.

Мне 28 лет. Работаю преподавателем в университете и все свое время посвящаю науке. Много чего добилась в жизни, но, к сожалению, так и не устроила личную жизнь. Вы постоянно мне снитесь. Если вы согласны, то я готова стать вашей третьей женой.

У меня появилась мечта родить детей, чтобы они были такими же умными и мудрыми, как вы. Почему я решилась опубликовать свое письмо в газете? Только про одной причине – чтобы донести до вас свой голос. Думаю, вы поймете мое внутреннее состояние. Понравлюсь ли я вам? В этом я не сомневаюсь. Поэтому я решила заранее вам обо всем написать. Будьте готовы. Теперь мое стремление - это только встретиться с вами", - написала она.

Отметим, в прошлом году Чубак ажы Жалилов публично признался в двоеженстве. Это признание вызвало широкий общественный резонанс.


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URL: https://www.vb.kg/376250
Теги:
вуз, ислам, религия, Кыргызстан, скандал, Чубак ажы Жалилов
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Комментарии
312
24.01.2019, 20:39

Бедняжка перезрела. Гниль по мозгам стукнула.

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Нааразы
24.01.2019, 20:47

Опомнись сестра наука против религии не позорь нашу светскую культуру ради своей похоти

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Хэллоуин
24.01.2019, 20:58

Да это Чубак очередную дебильную саморекламу себе организовал. Он же не может длительное время обходиться без того, чтобы его имя не мелькало в СМИ и Интернете.

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Bishkekman
24.01.2019, 21:19
Карма: +6
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Плюсов: 9
Минусов: 3
Комментариев: 12

Все мы знаем как у нас подобные ученые степени получают - есть деньги, можешь стать хоть доктором наук. 

Если эта кандидат верит в сказки про бородатого мужика в небе, то она явно имеет к науке очень отдаленное отношение. 

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Мика Мамаев
24.01.2019, 21:38
Карма: +146
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 205
Минусов: 59
Комментариев: 195

),радует,,,молодца,,,,но думаю есть и другие достойные сыны ислама,,,неженатые совсем

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