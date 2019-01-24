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Застреленный нарушитель границы был гражданином Казахстана

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- Бакыт Стамов
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Получивший ранение при задержании на кыргызско-казахской границе и впоследствии скончавшийся нарушитель являлся гражданином Казахстана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, вчера по инициативе ГПС КР состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Таласскому участку и пограничного представителя Казахстана по Таразскому участку.

"В ходе переговоров стороны обменялись информацией о произошедшем на кыргызско-казахстанском участке государственной границы инциденте с применением оружия и обсудили меры по недопущению конфликтов впредь. Родственники погибшего прибыли 23 января в Таласскую область для участия в следственных мероприятиях. Сегодня тело погибшего было передано казахстанской стороне. Пограничники Казахстана также продолжат поиск двух правонарушителей, которым удалось скрыться на территории республики", - сообщает ГПС КР.

Напомним, вчера на кыргызско-казахской границе пограничники пытались задержать троих нарушителей, которые перегоняли лошадей. В ходе задержания нарушители оказали сопротивление. После предупредительного выстрела один из них получил ранение, от которой вскоре умер. Остальным двум удалось скрыться на территории Казахстана.


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URL: https://www.vb.kg/376252
Теги:
граница, задержание, Казахстан, конфликт, Кыргызстан, Погранслужба
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