В России кыргызстанцы погибли в автокатастрофе

В России двое граждан Кыргызстана погибли в автокатастрофе. Об этом на своей странице в соцсетях написал руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России и руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

По его словам, кыргызстанцы погибли в результате столкновения минивэна "Toyota Alphard" и грузовика "ГАЗ" на 420 км трассы "Нижний Новгород - Саратов" в Пензенском районе Пензенской области в ночь на 24 января.

"Сообщается, что всего их было 8 человек. Сейчас родственники погибших собирают в Пензе все разрешительные документы. 2 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Остальные получили легкие ранения", - написал он.

В посольстве КР в РФ пока не подтвердили и в то же время не опровергли эту информацию.

- Сейчас мы как раз все выясняем. После уже сообщим более подробно, - сказали в посольстве.