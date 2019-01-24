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В России кыргызстанцы погибли в автокатастрофе

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- Бакыт Стамов
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В России двое граждан Кыргызстана погибли в автокатастрофе. Об этом на своей странице в соцсетях написал руководитель Представительства ММА и Панкратиона КР в России и руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов.

По его словам, кыргызстанцы погибли в результате столкновения минивэна "Toyota Alphard" и грузовика "ГАЗ" на 420 км трассы "Нижний Новгород - Саратов" в Пензенском районе Пензенской области в ночь на 24 января.

"Сообщается, что всего их было 8 человек. Сейчас родственники погибших собирают в Пензе все разрешительные документы. 2 человека находятся в тяжелом состоянии в больнице. Остальные получили легкие ранения", - написал он.

В посольстве КР в РФ пока не подтвердили и в то же время не опровергли эту информацию.

- Сейчас мы как раз все выясняем. После уже сообщим более подробно, - сказали в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/376255
Теги:
дороги, посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, автомобили, автокатастрофа, Улан Кошматов
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