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В зоопарке на территории Физкультурного издеваются над животными?

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- ВБ
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Это тема, которую люди в нашей стране избегают, или делают вид,что не замечают происходящего. Это зоопарк. А точнее, тот, который находится на территории Физкультурного парка. Ужасное состояние как самого всего зоопарка, так и животных. Исхудавшие, грустные, в тесных клетках, без надлежащего питания (есть свидетели, видевшие, что животных кормят хлебом).

Почему у нас нет соответствующих фондов защиты животных? Или если даже при отсутствии, почему мы сами не можем что-то предпринять? Прошу вас поддержать меня и распространить эту новость по всему Кыргызстану.

Народную новость Зауре


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URL: https://www.vb.kg/376258
Теги:
насилие, зоопарк, Кыргызстан, животные
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Комментарии
Фрунзе
29.01.2019, 10:50

Зоопарк - сам по себе явление позорное и неестественное. Забава для люмпенов от имени беспринципных моральных уродов. Жалко детей. которых "родители" туда водят

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Ас
29.01.2019, 11:13

Где инспекции сорок мырков в одном тазике что они молчат их брата осла давят

Если серьёзно надо направить ветеринаров и если правда забрать животных пора свои парк открывать в Бишкеке и не издеватся над скатиной

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