В зоопарке на территории Физкультурного издеваются над животными?

Это тема, которую люди в нашей стране избегают, или делают вид,что не замечают происходящего. Это зоопарк. А точнее, тот, который находится на территории Физкультурного парка. Ужасное состояние как самого всего зоопарка, так и животных. Исхудавшие, грустные, в тесных клетках, без надлежащего питания (есть свидетели, видевшие, что животных кормят хлебом).

Почему у нас нет соответствующих фондов защиты животных? Или если даже при отсутствии, почему мы сами не можем что-то предпринять? Прошу вас поддержать меня и распространить эту новость по всему Кыргызстану.

Народную новость Зауре