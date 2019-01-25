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Останется ли Кашкар Джунушалиев в новом составе правительства?

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- ВБ
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В парламенте уже идет обсуждение новой структуры правительства. Правда, пока еще только кулуарно. Хотя о том, что нынешний кабмин будет расформирован, разговоры идут давно. Конечно же назревает вопрос о том, кто из нынешних чиновников останется на своих постах, а кто уйдет.

Как один из кандидатов на выбывание может быть министр Внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Поводом тому - слишком большое количество скандалов с сотрудниками правоохранительных органов, примеры совершенно неудовлетворительной их работы.

Так, вчера стало известно, что Сотрудниками службы внутренних расследований МВД КР совместно с сотрудниками ГСУ ГКНБ КР проведены оперативно-следственные мероприятия по задержанию лиц, подозреваемых в вымогательстве взятки.

22 января 2019-года в Генеральную прокуратуру Кыргызской республики обратился житель города Бишкек с просьбой принять меры в отношении сотрудников милиции, которые вымогают денежные средства в размере 3000 долларов США за решение вопроса о неосуществлении уголовного преследования в отношении заявителя. 24 января 2019-года сотрудниками службы внутренних расследований МВД КР совместно с сотрудниками ГСУ ГКНБ КР при проведении оперативно-следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР на пересечении улиц Шопокова и Иваницина в городе Бишкек проведено задержание при получении взятки с поличным в сумме 2500 долларов США действующего сотрудника криминальной службы ГУВД г.Бишкек Е.А., 1988 года рождения, бывшего сотрудника ГУУР МВД, КР Н.У. 1982 года рождения, (находившегося в розыске за злоупотребление должностным положением и вымогательство взятки) и бывшего сотрудника СКМ УВД Ленинского района Ж.Т.1980 года рождения (находяшегося в розыске за мошенничество). При личном досмотре изъяты денежные средства в размере 2500 долларов США. В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к данному преступлению. Расследование проводит ГСУ ГКНБ. Вышеуказанные задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Днями ранее, напомним, милиционер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в котором погибла сотрудница МЧС КР.

И это случаи только за последние несколько дней.


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URL: https://www.vb.kg/376259
Теги:
вымогательство, ДТП, задержание, погибшие, правительство, уголовная ответственность, преступление, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, Кашкар Джунушалиев
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Комментарии
Читатель
25.01.2019, 10:27

Вряд ли останется. Сам то он не плохой человек. Порядочный, интеллигентный. Но он не смог убрать своих замов, о которых народ слагает легенды. Да и никаких реформ провести не сумел. Если бы он отменил Исраиловскую «лжереформу» и назначил других авторитетных и чистых руководителей почти всех подразделений, его бы поддержали подчиненные. Многого ждали от него. Сотрудники говорят не оправдал он их надежд. Просто плыл по течению. Да и столько подряд громких ЧП при нем произошло, за которое его заместителей нужно было сразу отправлять в отставку. В КУПе он недостаточно проявил себя. Не хватило смелости и жёсткости. Жаль будет конечно. Однако, в сравнении с предыдущими министрами он куда чище

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