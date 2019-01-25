Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники контрольно-пропускного пункта "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана за нарушение государственной границы.

Во время оформления рейса Бишкек – Стамбул при прохождении паспортного контроля женщина предъявила общегражданский паспорт на имя М.Т., 1977 г.р.

Однако у пограничного наряда возникли сомнения в принадлежности документа предъявительнице.

В ходе опроса пограничники выявили, что гражданка Кыргызстана пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.