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В самоубийстве школьника обвинили его отца

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- Бакыт Стамов
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В министерство образования КР пришла объяснительная главы Ак-Суйского районного отдела образования Иссык-Кульской области Малика Темиралиева по поводу инцидента в селе Ичке-Джергез, где повесился девятиклассник.

По словам главы райотдела образования, он опросил директора местной школы и тот утверждает, что к смерти девятиклассника, которого нашли повесившимся, причастен его собственный отец.

"Сам погибший ученик был в школе на хорошем счету. Его мать работает в школе учительницей. Отец безработный. По утверждению директора школы, погибший ученик был в ссоре с отцом и из-за обиды на него пошел на самоубийство", - написал Темиралиев в объяснительной.

Директор школы отрицает, что в его заведении был какой-либо конфликт между учениками.

- С его слов стало понятно, что в СМИ дали неверную информацию по поводу конфликта учеников, - добавил глава Ак-Суйского районного отдела образования.

Напомним, в селе Ичке-Джергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области повесился девятиклассник. По данным СМИ, причиной трагедии стало вымогательство денег сотрудниками МВД у родителей подростка.

"Три девятиклассника подрались со старшеклассником и избили его. Мать избитого школьника обратилась в правоохранительные органы. После сотрудники МВД стали вымогать у родителей девятиклассников по 7 тысяч сомов, те смогли дать им только по 1,5 тысяч сомов. Мать одного из девятиклассников упрекнула его в том, что по его вине они отдали 7 тысяч сомов. Позже он повесился в сарае", - описало издание подробности инцидента со слов местного жителя.

В УВД Иссык-Кульской области заявили VB.KG, что информация по поводу вымогательства проверяется Службой внутренних расследований.


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URL: https://www.vb.kg/376264
Теги:
вымогательство, Иссык-Кульская область, школа, драка, Кыргызстан, УВД
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