В Ананьево после вандализма провели разъяснительные работы с населением

В селе Ананьево Иссык-Кульской области были проведены разъяснительные работы среди населения с целью укрепления межконфессионального и межэтнического согласия, а также по религиозным вопросам. Причиной проведения мероприятия стал инцидент на местном православном кладбище, где ранее неизвестные сломали кресты и памятники. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий КР.

По данным ведомства, встреча с местным населением была проведена и в селе Тамчы этого же региона, где в октябре прошлого года был избит прихожанин церкви Евангельских христиан-баптистов.

"В законодательстве Кыргызстана акты насилия и призывы к ним на основе религиозной или этнической принадлежности подпадают под определение экстремисткой деятельности. Мы должны развивать диалог и взаимоуважение между представителями различных религий и все вместе работать над сохранением мира и согласия в нашей стране", - процитировали в ведомстве слова заместителя директора Госкомиссии по делам религий КР Закира Чотаева.

В мероприятии приняли участие представители Госкомиссии по делам религий КР, МВД КР, Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР и местных администраций.