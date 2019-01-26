Погода
$ 69.70 - 69.89
€ 78.67 - 79.72

В Ананьево после вандализма провели разъяснительные работы с населением

288  2
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Ананьево Иссык-Кульской области были проведены разъяснительные работы среди населения с целью укрепления межконфессионального и межэтнического согласия, а также по религиозным вопросам. Причиной проведения мероприятия стал инцидент на местном православном кладбище, где ранее неизвестные сломали кресты и памятники. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по делам религий КР.

По данным ведомства, встреча с местным населением была проведена и в селе Тамчы этого же региона, где в октябре прошлого года был избит прихожанин церкви Евангельских христиан-баптистов.

"В законодательстве Кыргызстана акты насилия и призывы к ним на основе религиозной или этнической принадлежности подпадают под определение экстремисткой деятельности. Мы должны развивать диалог и взаимоуважение между представителями различных религий и все вместе работать над сохранением мира и согласия в нашей стране", - процитировали в ведомстве слова заместителя директора Госкомиссии по делам религий КР Закира Чотаева.

В мероприятии приняли участие представители Госкомиссии по делам религий КР, МВД КР, Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений КР и местных администраций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376265
Теги:
вандализм, Иссык-Кульская область, кладбище, население, Кыргызстан, межнациональная вражда, межнац, разжигание, Госкомиссия по делам религий, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Bishkekman
26.01.2019, 10:49
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 5
Комментариев: 17

Так значит виновных не  нашли? Или нашли и откупились. И решили вот такой вот лекцией отделаться. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
кыргыз
26.01.2019, 13:02

Ну опят все спустили на самотек, такие дела должен понести наказание в органах МВД по Ананьево, куратор ГКНБ, Глава айыл окмоту, значит оперативные работы то же отсутствует, это называется по тихонькою приехали.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  