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Официально почти 700 тысяч кыргызстанцев трудятся за рубежом

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- ВБ
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Сегодня в ходе заседания Правительства Кыргызской Республики был обсужден вопрос о текущей ситуации в миграционной сфере страны. С соответствующим докладом выступил председатель Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Болотбек Ибраимжанов.

Он проинформировал, что на сегодняшний день согласно официальной статистике в трудовой миграции находится свыше 700 тысяч наших граждан. Из них по оценочным данным в России – более 663 тысяч, в Казахстане – 30 тысяч, в Южной Корее 14 – тысяч, в Турции – 30 тысяч, в других странах дальнего зарубежья (Европа, США, Ближний Восток, Азия) – более 20 тысяч человек.

Вместе с этим Болотбек Ибраимжанов отметил, что в рамках взятых на себя международных обязательств обеспечивается защита прав всех категорий иммигрантов: иностранных трудящихся, инвесторов, кайрылманов (этнических кыргызов), лиц, ищущих убежище и беженцев, а также прибывающих на учебу, лечение, туризм и по частным делам.

Председатель Государственной службы миграции добавил, что на первом месте по частоте въездов-выездов в Кыргызскую Республику находятся граждане Казахстана, затем России, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии, США и тд.

Учитывая особую актуальность вопроса, Болотбек Ибраимжанов проинформировал, что по официальной статистике иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2016 году было выдано – 12 165 разрешений на работу, в 2017 году – 14 768 разрешений и в 2018 году – 12 950 разрешений.

"При этом, стоит учесть и поступления в республиканский бюджет за счет разрешений на осуществление трудовой деятельности, который за последние 5 лет составил порядка 265 миллионов сомов", - сказал председатель ведомства.

Болотбек Ибраимжанов дополнил, что по итогам последних пяти лет гражданство Кыргызской Республики получили 24 384 иностранных гражданина, из которых 19 885 человек – этнические кыргызы.

Относительно количества заключенных браков граждан Кыргызстана с иностранными гражданами он сообщил, что с 2010 по 2018 годы этот показатель составил 17 609 случаев.

"6744 браков заключено с гражданами России, 5024 – с гражданами Узбекистана, с гражданами Казахстана – 1682 и Таджикистана – 1495. С гражданами Турции за указанный период заключено – 604 брака, Кореи – 472, Афганистана – 35, Пакистана – 66 и Китая – 60 браков", - отметил Болотбек Ибраимжанов.


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URL: https://www.vb.kg/376272
Теги:
миграция, правительство, Россия, трудовая миграция, Болотбек Ибраимжанов, Кыргызстан
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