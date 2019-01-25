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Мечети нельзя строить вблизи школ и больниц – новые нормы госархитектуры

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- Екатерина Улитина
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Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило нормы для строительства мечетей. Документ опубликован на сайте правительства.

Так, по утвержденным нормативам, мечети не должны находиться ближе чем 200 метров к детским садам, школам и больницам. При этом в медицинских учреждениях допускается организация намазканы вместимостью до 50 человек.

Кроме того, на территории мечети должны быть предусмотрены зоны для проведения обрядов, церемоний и культурных мероприятий, вспомогательная зона. Если по проекту здание рассчитано на посещение более 300 человек, на территории должна быть оборудована парковка с расчетом одно автомобильное место на 25 человек.

Также документ предусматривает соблюдение норм шумоизоляции при строительстве мечетей.


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URL: https://www.vb.kg/376273
Теги:
мечеть, парковка, религия, строительство, Кыргызстан
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