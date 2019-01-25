Мечети нельзя строить вблизи школ и больниц – новые нормы госархитектуры

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило нормы для строительства мечетей. Документ опубликован на сайте правительства.

Так, по утвержденным нормативам, мечети не должны находиться ближе чем 200 метров к детским садам, школам и больницам. При этом в медицинских учреждениях допускается организация намазканы вместимостью до 50 человек.

Кроме того, на территории мечети должны быть предусмотрены зоны для проведения обрядов, церемоний и культурных мероприятий, вспомогательная зона. Если по проекту здание рассчитано на посещение более 300 человек, на территории должна быть оборудована парковка с расчетом одно автомобильное место на 25 человек.

Также документ предусматривает соблюдение норм шумоизоляции при строительстве мечетей.