Кыргызстану предложили поменять государственный флаг

Поместить изображение луны вместо солнца на флаг Казахстана предложил председатель РОО "Союз ветеранов-участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов" Мурат Мухамеджанов, передает NUR.KZ.

Подполковник запаса обратился в редакцию NUR.KZ с письмом, в котором пишет, что предлагает изменить флаг. Цвет он предлагает оставить таким же, а вот солнце заменить луной - в качестве символа ислама, говорит Мухамеджанов.

"Из всех тюркоязычных стран только мы и Кыргызстан не имеем луны на флаге, у всех остальных тюркоязычных государств – Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция – она есть, хотя статус всех этих стран официально заявлен как светские и правовые государства, не исламские.

Так как мы с вышеперечисленными странами вместе входим в тюркский совет, считаю, что мы не должны отделяться. Кроме того, мы должны знать свою историю тюркского народа, который связывают общая культура и традиции", - пишет военный.

Он подчеркивает, что луна имеет большое значение в тюркской культуре - появление нового месяца указывает на начало Оразы, а также на его конец, а кроме того, мусульмане живут по лунному календарю.

Также Мурат Мухамеджанов призвал Кыргызстан последовать тому же примеру и поместить изображение луны на свой флаг.

Напомним, вчера депутаты парламентской фракции партии "Ак жол" предложили правительству переименовать страну - назвать Республику Казахстан Казахской Республикой.