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Из-за взрыва в Магнитогорске начали "трясти" выходцев из Центральной Азии

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанца Хусниддина Зайнобиддинова подозревают во взрыве дома в Магнитогорске. Об этом сообщает издание ozodlik.

По данным СМИ, 16 января Зайнобиддинов был задержан сотрудниками ФСБ и полиции рядом с домом в Магнитогорске, где жил в арендованной квартире вместе с женой и двухмесячным ребенком.

Сразу после взрыва десятиэтажного дома и маршрутки в Магнитогорске в городе начались массовые проверки мигрантов из стран Центральной Азии с требованием предъявить документы. В частности, полицейские проверяли граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, работающих на рынках и водителями маршруток. Само руководство местной полиции заявило, что эти рейды не массовые зачистки мигрантов, а обычные профилактические мероприятия, сообщают российские СМИ.

Что же касается Хусниддина Зайнобиддинова, то, как выяснили журналисты, он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Кыргызстана по обвинению в причастности к кровавым событиям 2010 года на юге страны и в участии в незаконном митинге, организованном ныне покойным лидером узбекской общины в КР Кадыржаном Батыровым.

Согласно документам, предоставленным СМИ, 17 июня 2010 года Джалал-Абадский городской суд вынес заочное решение об аресте Хусниддина Зайнобиддинова по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 233, 299 и 174 Уголовного кодекса Кыргызстана (Массовые беспорядки и Возбуждение межэтнической, расовой, религиозной или межрегиональной вражды).

Информацию о международном розыске косвенно подтвердила и супруга задержанного Зайнобиддинова. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов Магнитогорска задержали его на основании этой нормы.

"Когда муж отказался подписывать признательные документы, в прокуратуре Орджоникидзевского района города Магнитогорска составили протокол об аресте лица, находящегося в международном розыске", - сказала она.

Кроме того, она заявила, что ее мужа пытали сотрудники спецслужб.

"Меня пытали целых шесть часов, били по спине, потом выложили кирпичи на спину и били током. Били током по ушам и голове. Я потерял сознание, потом они облили меня водой, сказал мне муж", - процитировала она слова Зайнобиддинова.

В настоящее время, по данным СМИ, Хусниддин Зайнобиддинов находится в следственном изоляторе №2 в городе Магнитогорске и ближайшее время может быть экстрадирован из России в Кыргызстан.

В ГНКБ, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, пока не доступны для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/376276
Теги:
взрыв, ошские события, Россия, экстремизм, теракт, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана, ГКНБ, Кадыржан Батыров
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