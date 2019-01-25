Помогите опознать утопленника!

9 января 2019 года в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение о факте обнаружение трупа.

По данному факту следственно-оперативной группой ОВД Иссык-Атинского района был осуществлён выезд на место происшествия. Примерно на 33 км автодороги Бишкек-Торугарт в 700-метрах от трассы на берегу реки Чу около государственной границы был обнаружен труп мужчины азиатской внешности в возрасте примерно 30-35 лет.

Приметы: среднего телосложения, ростом 165-170 см (предварительно утопленник, без признаков насильственной смерти).

Был одет: спортивные штаны темно-синего цвета с 3-белыми полосками и надписью фирмы "Адидас", темно-синяя кофта с надписью фирмы "Пума" внутри футболка синего цвета с красным воротником.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Иссык-Атинского района.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности мужчины, просим сообщить в ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области или позвонить по телефонам: Дежурная часть 0(312) 61-69-07, 0(701) 88-62-95, 0(707) 25-79-02 или в службу "102".