Сотрудники милиции зря учили новые кодексы?

25 января 2019 года на базе Полка специального назначения "Шумкар" проведено занятие для начальников ГУВД, УВД областей, районных подразделений, главных управлений и управлений Центрального аппарата МВД, начальники служб и учебных заведений МВД по изучению вступивших в законную силу новых кодексов Кыргызской Республики (Уголовный кодекс КР, кодекс о проступках, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный кодекс, кодекс о нарушениях), а также законов Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба МВД КР.

Занятие началось с построения всех руководителей служб и подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики на плацу Полка специального назначения "Шумкар". Основная цель проведения строевых смотров -

поддержание личным составом образцового внешнего вида, строевой выправки и слаженности совместных действий.

Провел смотр министр внутренних дел генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев и первый заместитель министра,

генерал-майор милиции Суйун Омүрзаков.

Во время смотра была проведена проверка выполнения личным составом правил ношения форменной одежды, наличия удостоверяющих документов и служебных средств, сотрудникам напомнили, что милиционер должен быть всегда подтянут и аккуратен в своём внешнем виде, вежливым и внимательным с гражданами, а также грамотным и компетентным при выполнении своих служебных обязанностей.

Бойцы Полка специального назначения ознакомили с новыми и перспективными образцами вооружения, средствами связи, средствами индивидуальной защиты и активной обороны, основными достоинствами и тактико-техническими

характеристиками вооружения, поступающего для оснащения ПСН МВД КР. На сегодня сотрудники ПСН МВД КР располагают комплексом специальных средств защиты. Необходимость этого обусловлена разнообразными

ситуациями, в которых они выполняют свои служебные обязанности. К примеру, задержание вооруженного преступника, укрывшегося в помещении, требует таких специальных средств, которые обеспечили бы безопасность сотрудников, участвующих в данной операции, и вместе с тем позволили бы вынудить преступника покинуть помещение. Другие средства необходимы в случае пресечения хулиганских проявлений. Ликвидация массовых беспорядков также требует применения комплекса разнообразных специальных средств.

После чего министр внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев ознакомился с жилищно-бытовыми условиями сотрудников ПСН "Шумкар". До начало занятий министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и Суйун Омүрзаков лично приняли зачет у всех руководителей служб и региональных подразделений на знание новых кодексов - о правонарушениях и проступках. Сдача зачета методом тестирования прошла в двух подгруппах.

Затем начальник управления по проступкам МВД Кыргызской Республики Бегалидин Пирманов, начальник Следственной службы МВД КР Памир Асанов, начальник управления правового обеспечения и международного сотрудничество Мирлан Карачалов провели дополнительные занятие для руководителей служб и подразделений по изучению новых кодексов

Кыргызстана. На данном занятии были обсуждены: концептуальные основы реформы уголовного законодательства в новом Уголовном Кодексе, Кодекс о проступках КР, Кодекс о нарушениях КР, предпосылки и новеллы нового УПК

КР в свете судебно-правовой реформы, основные новеллы нового УПК КР, концепции и нововведения УИК КР, а также рассмотрели вопросы о ЕРПП и ЕРН. Также детально разъяснены задачи законодательства о нарушениях, принципы ответственности за допущенные нарушения. Отдельно затронуты вопросы по рассмотрению дел о нарушениях, субъектам нарушений, видам взысканий, правилам их применения, порядка регистрации нарушений и лицам, их совершивших.

Далее министр внутренних дел Кыргызской Республики обращаясь к руководителям подчеркнул: "С 1 января 2019 года начали действовать 5 новых кодексов Кыргызстана и иные сопутствующие им законы. Данное законодательство уголовно-правового блока имеет стратегический характер в обеспечении защиты прав человека и играет важную роль в развитии жизнеспособной государственной системы и современной экономики, так как с принятием нового законодательства была проведена гуманизация, декриминализация и депенализация уголовного судопроизводства, национальное законодательство в большей степени приблизилось к международным стандартам в сфере прав человека, доступа к правосудию, обозначен отход от старой правовой системы. В связи с чем вы как руководители подразделений должны быть примером для своих подчиненных.

Вы все сдали зачет методом тестирования, среди вас было заметно что, у некоторых начальников знание кодексов желает оставлять лучшего. Поэтому все начальники, которые сдали тест среднего уровня, повторно до 15-февраля будете сдавать зачеты, те кто не пройдет, он не имеет права быть руководителем служб и подразделение ОВД КР. Мы все должны понять, что положение новых кодексов, вступающих в силу с 1 января 2019 года, будут направлены на совершенствование деятельности правоохранительных органов, укрепление и повышения доверия населения к милиции, а также реализовать реформы в правоохранительной сфере, ключевой особенностью которых является именно переориентация деятельности правоохранительных органов на защиту прав и свобод личности и интересов общества.

"Основная цель - повышение системы обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества. Обеспечение конституционных прав и свобод граждан, защита интересов личности, общества и государства, а

также охрана объектов государственной важности, которые, безусловно, являются важнейшим условием достижения целей осуществляемой масштабной реформы по совершенствованию системы обеспечения внутренней безопасности

Кыргызской Республики и усиления потенциала органов внутренних дел", - отметил Кашкар Джунушалиев.

От редакции напомним, что новые кодексы уже подверглись массовой критике со стороны самих же депутатов парламента, которые их утверждали. Члены правительства уже готовят поправки и изменения в законодательные новшества.