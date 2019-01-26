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Перестрелка контрабандистов. В МВД изучают записи с камер

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- Екатерина Улитина
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МВД Кыргызстан проверяет информацию о перестрелке, которая якобы произошла ночь с 25 на 26 января в Чуйской области на КПП Дунларова в Токмаке.

- Данный факт не зарегистрирован, нет заявлений от пострадавших. Также нет сообщений о больных, поступивших в больницы с огнестрельными ранениями. Правоохранительные органы проводят проверку имеющейся информации, изучают видеозаписи с камер, установленных на КПП и другие данные, - прокомментировали VB.KG в МВД КР.

О результатах проверки силовики сообщат позже, пообещали в МВД.

Пресс-служба Государственной пограничной службы пока не прокомментировали инцидент.

По некоторым данным, через КПП Дунларова идёт контрабанда бензина из Казахстана. В городе есть несколько баз, где можно приобрести бензин на 4-6 сомов дешевле, чем на официальных заправках.


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URL: https://www.vb.kg/376288
Теги:
граница, контрабанда, перестрелка, Кыргызстан, пострадавшие, МВД, Погранслужба
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Комментарии
Имхо
26.01.2019, 14:34

Какая коннтрабанда из Казахстана?. У нас с казахами нет таможеных пошлин так как единый союз. 

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