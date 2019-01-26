Перестрелки на КПП "Токмок-автодорожный" не было!

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что информация о том, что 25 января 2019 г. с 03 ч. 00 мин. до 05 ч. 00 мин на территории пункта пропуска "Токмок-автодорожный" произошла перестрелка не соответствует действительности.

Драка между гражданами, пересекающими государственную границу, а также перестрелка на КПП не зафиксированы.

К шлагбауму КПП 25 января 2019 г. в 05 ч. 38 мин прибежал гражданин Кыргызстана, которого преследовали два других человека.

Он обратился за помощью к военнослужащим. Пограничники, выйдя за территорию КПП, разняли дерущихся, которые затем в 05 ч. 40 мин разбежались в разные стороны.

Сообщаем, что по предварительным данным, на прилегающей к пункту пропуску территории автомашины с якобы следами от пуль, а также патроны и гильзы не обнаружены.

Пункт пропуска является режимным объектом, на котором в усиленном режиме обеспечивается безопасность лиц, пересекающих госграницу и личного состава КПП.

В течение января 2019 г. пункт пропуска "Токмок-автодорожный" функционировал и продолжает функционировать в штатном режиме.

КПП "Токмок-автодорожный" дислоцируется возле моста им.Ю.Дунларова