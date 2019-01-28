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Розыск! Ушла из дома и не вернулась молодая женщина

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- ВБ
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ОВД Сокулукского района разыскивает без вести пропавшую Евстифееву Елену Юрьевну 1986 года рождения, которая 6 января 2019 года вышла из дома, расположенного с.Ново-Павловка по улице Крупской, и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, глаза карие, среднего телосложения, волосы черные, средней длины.

Была одета: по сезону.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Евстифеевой Е.Ю., обращаться по телефонам: дежурную часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29 или в 102.

Заранее благодарим за оказанное содействие!


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URL: https://www.vb.kg/376294
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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