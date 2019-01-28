Страшная смерть кыргызстанки в Турции

Министерство иностранных дел Кыргызстана выясняет обстоятельства смерти соотечественницы в Турции. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

- Пока говорить что-либо рано. Несмотря на то, что вчера было воскресенье, мы отправили запрос в посольство в Анкаре. Город Адана, где, возможно, произошло самоубийство, относится к нему. Информацию нам еще не предоставили. Ждем, - отметили в МИДе.

Отметим, накануне в турецких СМИ появилась информация о том, что в городе Адана 25 января полиция нашла в ванной комнате повешенную на собственных колготках гражданку Кыргызстана.

31-летняя кыргызстанка работала няней. Ее тело доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы. В настоящее время местная полиция проводит расследование – был ли это суицид или убийство.