Погода
$ 69.74 - 69.85
€ 79.40 - 79.95

Страшная смерть кыргызстанки в Турции

9233  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство иностранных дел Кыргызстана выясняет обстоятельства смерти соотечественницы в Турции. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

- Пока говорить что-либо рано. Несмотря на то, что вчера было воскресенье, мы отправили запрос в посольство в Анкаре. Город Адана, где, возможно, произошло самоубийство, относится к нему. Информацию нам еще не предоставили. Ждем, - отметили в МИДе.

Отметим, накануне в турецких СМИ появилась информация о том, что в городе Адана 25 января полиция нашла в ванной комнате повешенную на собственных колготках гражданку Кыргызстана.

31-летняя кыргызстанка работала няней. Ее тело доставлено в морг для проведения судмедэкспертизы. В настоящее время местная полиция проводит расследование – был ли это суицид или убийство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376295
Теги:
МИД, суицид, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан, следствие, судмедэкспертиза
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  