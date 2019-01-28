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Женщина весьма оригинальным образом пыталась вывезти золото из Кыргызстана

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- ВБ
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В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, сотрудниками ОБК и НТП Таможни "Манас" в зале вылета международного аэропорта "Манас" 17.01.2019 года примерно в 05:15 часов, у гражданки Т.Н. вылетавший рейсом по направлению Бишкек-Дели, было обнаружено изделия из желтого метала кустарного производства, использованного на момент прохождения досмотра в виде ручки сумки.

Данный товар – цепочка кустарного производства, изготовленная из драгоценного метала желтого цвета, предположительно из золота, общим весом 266,4 грамм, согласно законодательству Кыргызской Республики была изъята до выяснения обстоятельств по существу дела.

Выявленный факт передан по подследственности в следственное управление ГСБЭП для регистрации в Единый реестр преступлений и проступков


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URL: https://www.vb.kg/376297
Теги:
аэропорт, Индия, Кыргызстан, таможня, Аэропорт "Манас", ГТС
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