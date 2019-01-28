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Молодые каракольцы угнали машину

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- ВБ
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25 января 2019 года, 39-летний Э.К. обратился в ГОВД г. Каракол, Иссык-Кульской области, с заявлением о том, что примерно в 07.00 часов неизвестные лица, в г.Каракол, по ул. Кыдыр-Ата, овладели автомашиной "Хонда-Степвагон".

Личный состав ООБДД по УВД Иссык-Кульской области были ориентированы, выставлены посты. Сотрудники ООБДД опросили очевидцев, просмотрели видеокамеры по направлениям.

В результате оперативно-розыскных мероприятий заместителем начальника ООБДД по Иссык-Кульской области капитаном милиции Жакыповым Эмилем и командиром взвода капитаном милиции Айтбековым Азаматом, по горячим следам, примерно в 16.30 часов, в районе с.Кара-Ой, Иссык-Кульского района, по направлению в г. Бишкек была остановлена угнанная автомашина "Хонда-Степвагон" и задержаны 16-летние М.А и Ж.Р. уроженцы г. Каракол.

Автомашина и задержанные доставлены в ГОВД г. Каракол.

Установлено, что задержанный гр. Ж.Р. был ранее судим за кражу и разбой.

Следственной службой ГОВД г.Каракол начато расследование.


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URL: https://www.vb.kg/376299
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, розыск, угон, Кыргызстан
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