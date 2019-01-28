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Алмазбек Атамбаев с женой и сыном улетел из Кыргызстана

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- Мария Озмитель
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Как подтвердила VB.KG пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева, Алмазбек Атамбаев действительно улетел из Кыргызстана.

- Он взял недельный отпуск, который проведет в ОАЭ в кругу семьи - с женой и сыном, - уточнила Жолдубаева. - После чего вернется в Кыргызстан.

Дочь экс-президента Алия Шагиева с супругом и детьми не сопровождают Алмазбека Атамбаева в этой поездке.


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URL: https://www.vb.kg/376304
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Раиса Атамбаева, ОАЭ, президент, Кыргызстан, политика, Алия Шагиева, экс-президент
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Комментарии
17
28.01.2019, 11:23

И к бухгалтерше видимо заглянет, надо же ЦУ дать.

-1
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Жалоба модератору
Читатель
28.01.2019, 11:32

Хорошая жизнь у Атамбаева - шесть лет вешал лапшу народу о том, как будем жить хорошо завтра, под конец срока - напился и поссорился с Назарбаевым и теперь сладко живет на пенсии !

-1
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Жалоба модератору
Айбек
28.01.2019, 11:47

Уяты жок Атамбаев! Элди карызга батырып коюп жыргап жүрөт!

-1
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Жалоба модератору
Асхат
28.01.2019, 11:48

Возмездие настанет, перестанет кайфовать, подлый и лживый АША

-1
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Жалоба модератору
123
28.01.2019, 12:08

перестаньте громко завидовать. 99% населения страны легко поменяют все свои взгляды  если хоть на миг ..... очутиться в шкуре Атамбаева. зависть,злоба - грех. добейтесь сам и хоть доли процента того что смог ОН. Живите своей жизнью- не гадить на улице как и дома, и бить фонари в парках, не топчите цветы  клумбах, не ломайте скамейки на бульварах. И БУДЕТ И ВАМ ВСЕМ СЧАСТЬЕ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД

0
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Жалоба модератору
Тунгучу
28.01.2019, 12:19

Уехал.отдохнет.приедет...

0
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Айтпайм
28.01.2019, 12:28

Пуст отдыхает.

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Нуржан
28.01.2019, 12:29

Если попытаться объективно подойти и попытаться понять, то, конечно, ошибок экс сделал достаточно. А кто без ошибок живёт? Конечно, ошибки Президентов дороже обходятся, чем ошибки простых людей. Но если попытаться понять, то думаю, что он оказался заложником ситуации, как впрочем и все, кто был во власти первым лицом. Действующий Президент тоже заложник ситуации, потому что

необходимость развития диктует необходимость изменений. А любые изменения без ошибок не бывают. Плохо, конечно, что на людях ставят эксперименты неподготовленные к власти президенты, но могу точно, сказать, что везде так. Человек, как правило, к концу только первого срока приходит к пониманию, что делать как президент. Даже в ВУЗе люди учатся 5-6 лет, чтобы стать специалистом начального уровня. А тут государство! Никто не учит, все только угодничают с камнем за пазухой. Поэтому терпение и только терпение.

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Самира
28.01.2019, 12:30

Говорят что АША загонял в долговую яму. Это не так. Все деньги, которые были получены у других государств, уходила на строительтва дороги и др.

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Марат
28.01.2019, 12:49

Атамбаев кыргызстанда эле эс алса болбойбу. Доллар байларды элине чачпайбы ошончо кыйын болсо

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таймер 61
28.01.2019, 13:00

А что такого в этом? Поедет он туда, поговорит с бухгалтером своим, та даст расклад и они вместе решат приезжать или нет, а вдруг по дороге домой случайно она попадет в автоаварию? Все таки Асылбек не зря же кентуется с бандитами, те быстро сделают дело и даже не спросят кого. Одним словом приятного отдыха и здоровья. 

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Нурик
28.01.2019, 13:20

Интпресная НОВОСТЬ ОДНАКО!!!

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