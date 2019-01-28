Алмазбек Атамбаев с женой и сыном улетел из Кыргызстана

Если попытаться объективно подойти и попытаться понять, то, конечно, ошибок экс сделал достаточно. А кто без ошибок живёт? Конечно, ошибки Президентов дороже обходятся, чем ошибки простых людей. Но если попытаться понять, то думаю, что он оказался заложником ситуации, как впрочем и все, кто был во власти первым лицом. Действующий Президент тоже заложник ситуации, потому что

необходимость развития диктует необходимость изменений. А любые изменения без ошибок не бывают. Плохо, конечно, что на людях ставят эксперименты неподготовленные к власти президенты, но могу точно, сказать, что везде так. Человек, как правило, к концу только первого срока приходит к пониманию, что делать как президент. Даже в ВУЗе люди учатся 5-6 лет, чтобы стать специалистом начального уровня. А тут государство! Никто не учит, все только угодничают с камнем за пазухой. Поэтому терпение и только терпение.