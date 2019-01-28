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Задержаны угонщики и сжигатели машин

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- ВБ
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8 января текущего года в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин, который в заявлении указал о том, что с 7 на 8 января 2019 года неизвестные лица совершили угон автомашины марки "Хонда Одиссей".

Данный материал зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Согласно статьи 206 ч.1. ( Угон автотранспортного средства). В настоящее время проводится досудебное производство.

Также с аналогичным заявлением в УВД Первомайского района обратился гражданин, который в своем заявлении указал о том, что в ночь с 16 на 17 января 2019 года неизвестные лица со двора дома совершили угон автомашины марки "Хонда одиссей".

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП). Согласно статьи 206 ч.1. ( Угон автотранспортного средства). В настоящее время проводится досудебное производство.

Сотрудниками Службы криминальной милиции ГУВД г.Бишкек совместно с сотрудниками УВД Свердловского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны подозреваемые лица. Ими оказались: П.Д.,1996 г.р., И.И.,2000 г.р., и Ф.И., 2001 г.р. также, у задержанных были изъяты вещественные доказательства 8 колес от

автомашин. Вышеуказанные лица совершали угон автотранспорта на территории г.Бишкек, а после сожгли их на территории Чуйской области. Свердловским районным судом гражданину П.Д., 1996 г.р., и И.И.,2000 г.р., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1, а гражданин Ф.И., 2001 г.р., отпущен под

поручительство.

В настоящее время проводится до судебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376306
Теги:
ГУВД, СИЗО, поджог, угон, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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