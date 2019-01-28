"Кыргыз чоролору" и госслужбы проинспектировали иностранных рабочих

Госслужба миграции совместно с МВД КР и гражданскими активистами провела выезд на предприятия Чуйской области

Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики совместно с гражданскими активистами провела выезд на ряд предприятий Чуйской области, где работают граждане иностранных государств.

Сначала сотрудники миграционной службы и гражданские активисты посетили Токмокский нефтеперерабатывающий завод (ОсОО "Токмокский ДНПЗ").

По данным заместителя директора данного предприятия Чжэн Сюэмы, на сегодняшний день на предприятии работают 74 гражданина Кыргызской Республики и 34 гражданина Китайской Народной Республики.

"Граждане КНР проживают в общежитии на территории завода. С 2012 года китайской стороной было вложено порядка 60 млн. долларов США в строительство завода и его запуск. Каждый год персонал завода проходит обучение. Понимая важность социальной ответственности бизнеса, была оказана помощь местной школе в приобретении компьютеров, ремонте дороги. Кроме этого, нами оказывается помощь в организации и проведении различных праздников", - сказала она.

Далее делегация направилась на производственные мощности ОсОО "Кантское трубно-шиферное предприятие", где трудится порядка 400 человек. По словам акционера предприятия Танвира Афтаба, всего здесь работают 3 граждан Исламской Республики Пакистан – он и 2 его технических советника.

"Все работники оформлены согласно трудовому законодательству. Вне зависимости от гражданства, для всех сотрудников созданы одинаковые условия труда. Хотел бы отметить, что в следующем году мы начнем работу по строительству нового завода в Кыргызской Республике", - сказал акционер.

Начальник отдела по работе с иностранными гражданами Государственной службы миграции Бактыбек Кудайбердиев напомнил о предстоящих нововведениях в правилах пребывания иностранной рабочей силы на территории Кыргызской Республики.

"Уже готовы соответствующие подзаконные акты. Поэтому хочу еще раз напомнить, что согласно нововведениям, соотношение местной и иностранной рабочей силы должно составлять 80% на 20%. Также будет повышена сумма отчислений за каждого иностранного работника. Она составит порядка 30 тыс. сомов в год", - сказал Б.Кудайбердиев.

В целях проведения открытой проверки был приглашен руководитель общественного движения "Кыргыз чоролору" Замирбек Кочербаев, который отметил важность проведения подобного рода проверок.

"Нам бы хотелось, чтобы подобные проверки проводились регулярно. Хочу подчеркнуть, что наше движение против инвесторов ничего не имеет, но мы хотим, чтобы отечественные законы соблюдались неукоснительно", - сказал он.