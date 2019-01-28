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Кто из кыргызстанцев больше всех жалуется президенту, и на что?

177  0
- ВБ
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Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в Аппарат Президента Кыргызской Республики за 2018 год (январь–декабрь).

В период с 3 января по 31 декабря 2018 г. в Аппарате Президента Кыргызской Республики проведена работа с 17827 (в 2017 году - 10658) обращениями граждан, из них:

- Письменные (электронные) обращения - 14493 (в 2017 году - 8419);

- в Общественных приемных принято 1458 граждан (в 2017 году - 555);

- Обратились по "телефонам доверия" - 1196 граждан (в 2017 году - 890);

- в общественных приемных получили информационно-правовые консультации и разъяснения - 503 граждан (в 2017 году - 570);

- по "прямым эфирам" программы "Биринчи кабылдама" Первого радио обратились - 177 граждан (в 2017 году - 224).

Среди всех 14493 письменных (электронных) обращений 14177 обращений поступили в Аппарат Президента, а 316 обращений - в Общественную приемную Президента Кыргызской Республики в г. Ош.

Из 14177 обращений граждан, поступивших в Аппарат Президента 7923 (или 55,9%) взяты на контроль, из них 6734 исполнено (85,0%), 1189 обращений граждан (15,0%) находится на исполнении.

6254 обращений (44,1%) по принадлежности вопросов направлены в органы государственного и местного самоуправления, судебным и правоохранительным органам, по результатам которых гражданам даны ответы и разъяснения.

Из 316 письменных (электронных) обращений, поступивших в Общественную приемную Президента Кыргызской Республики в г. Ош 83 (26,3%) взяты на контроль, из них исполнено 81 (97,6%), а 2 заявления (2,4%) находятся на исполнении.

Из 14177 обращений, по региональному разделению наибольшее количество заявлений, жалоб и предложений поступило от жителей города Бишкек - 5422 (38,2%).

Поступило обращений:

От жителей Чуйской области - 2270(16,0%);

Ошской области и города Ош - 1726(12,2%);

Джалал-Абадской области –1 623(11,5%);

Иссык-Кульской области - 1089 (7,7%);

Нарынской области - 642(4,5%);

Таласской области - 317(2,2%);

Баткенской области - 603 (4,3%);

из государств СНГ и зарубежных стран - 485 (3,4%) обращений граждан.

По тематике всех письменных (электронных) обращений граждан можно выделить 4 направления вопросов:

Большинство из всех обращений граждан за указанный период составляли жалобы и заявления на работу судебных и правоохранительных органов - 6487 или 45,0%.

Из которых 3709 обращений взяты на контроль, из них 59 решены положительно, 1885 решены частично, 90 заявителям отказано в удовлетворении их заявлений и по 1675 обращениям даны соответствующие разъяснения. Остальные 2778 обращений по принадлежности вопросов направлены судебным и правоохранительным органам, по результатам которых гражданам даны ответы и разъяснения.

По вопросам, касающихся органов исполнительной власти обратились 3357 граждан или 23,2%, из них:

- о работе социальных служб, труде, занятости, заработной плате, пенсиях, пособиях, льготах и оказании материальной помощи - 595;

- вопросы здравоохранения - 408;

- вопросы строительства, архитектуры, транспорта и коммуникаций - 394;

- о погашении долгов по кредитам и продлении сроков, выдачи кредитов и ссуд (без процентов или с низким процентом) - 387;

- вопросы образования - 326;

- вопросы культуры - 224;

- вопросы труда, занятости и заработной платы - 256;

- вопросы, касающиеся деятельности Аппарата Правительства Кыргызской Республики, а также о работе Аппарата, министерств и других ведомств - 187;

- вопросы государственной регистрации - 163;

- вопросы сельского хозяйства и промышленности - 121;

- вопросы топливно-энергетических ресурсов - 111;

- вопросы экологии и охраны окружающей среды - 86;

- вопросы чрезвычайных ситуаций - 43;

- вопросы управления государственного имущества - 42;

- вопросам туризма - 14.

Из этих обращений 1617 взяты на контроль, из них 108 решены положительно, 1081 частично, 68 заявителям отказано в удовлетворении их заявлений, 360 гражданам даны соответствующие разъяснения. Остальные 1740 по принадлежности вопросов направлены в Аппарат Правительства КР, соответствующим министерствам и ведомствам, по результатам которых гражданам даны ответы и разъяснения.

Обращения, касающиеся деятельности местных органов власти и органов местного самоуправления - 1549 или 10,7%:

- о работе местных государственных администраций и органов местного самоуправления - 415;

- о выделении жилья и земельных участков для строительства жилья - 746;

- об обеспечении питьевой водой - 85;

- о сносе незаконно установленных строений в облегченных конструкциях - 30;

- о строительстве и ремонте автодорог - 8;

- по другим вопросам, относящихся к компетенции местных государственных администраций и органов местного самоуправления - 265.

Из которых 1135 обращений взяты на контроль, из них решены положительно - 13, частично - 473, даны разъяснения - 615, отказано в удовлетворении - 34. Остальные 414 обращения по принадлежности направлены в соответствующие государственные органы, по результатам которых им даны ответы.

Кроме этого:

- по вопросам по награждению государственными наградами, принятию гражданства, помилованию - 552;

- по вопросам обороны, границы, государственной и национальной безопасности - 475 обращений.

Вместе с этим, в адрес Президента КР с благодарственными письмами и пожеланиями обратились 84 граждан, с приглашением - 36, с просьбой о фотографии и автографе - 141 иностранных граждан, с просьбой о приглашении на Президентскую елку и о подарке - 916 детей и с просьбой принять на личный прием - 269, к руководству Аппарата Президента - 81 граждан.

В остальных 554 обращениях граждан охвачены социально-экономические и другие жизненно важные вопросы.

За указанный период через Общественные приемные Президента Кыргызской Республики приняты 1458 граждан, из них в городе Бишкек - 877 (60,1%), городе Ош - 581 (41,9%), по "телефонам доверия" обратились 1196 граждан, на которые даны соответствующие ответы, консультации и разъяснения.

Также в ходе 12 "прямых эфиров" в передаче "Биринчи кабылдама" Первого радио приняты вопросы 177 граждан, на которые даны ответы и разъяснения.


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URL: https://www.vb.kg/376309
Теги:
оборона, президент, социальная защита, судебная реформа, безопасность, Кыргызстан, АПКР, Сооронбай Жээнбеков
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